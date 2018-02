– Man kobler helt av her oppe

nyheter

– Jeg deler videoene først og fremst for å rekruttere til Nordlysbyen Aeroklubb, sier leder av klubben Magnus Langli.

Videoen i vinduet over er filmet etter en lørdagstur til Hammerfest med mellomlanding i Lakselv med sitt Cessna 172 – et av verdens mest populære sportsfly. Langli forklarer at selv om det ser ut som det går fort, er hastigheten på videoen satt opp.

– Det går ikke så fort, smiler han.

Alle kan fly

Årsaken til at han legger ut videoene er, som sagt, for rekruttering.

– Kan alle bli medlemmer?

– Det kan de. Vi er vanlige folk. Man må ikke være et «supermenneske» for å holde på med dette. Vi har et fantastisk klubbhus med alle fasiliteter og et veldig hyggelig miljø. Vi har klubbfly til leie og skole for sertifikater. Man må ikke nødvendigvis heller; det er fullt mulig å stikke innom for en kaffe og prater, sier Langli.

Flygeren legger heller ikke skjul på at det er litt kult å se den fantastiske utsikten fra lufta.

– Man kobler helt av og tenker ikke på noe annet. Nyter bare den fantastiske utsikten, forteller han.

– Får vi se flere videoer fremover?

– På sikt skal jeg få filmet både før under og etter landing. Landinga er fin og kul, men det skjer mye annet i tillegg, avslutter han med.