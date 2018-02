Samkjører aksjon og Facebook-grupper

nyheter

Folkeaksjonen for akuttsykehus kvikner til etter en passiv periode og inngikk i går et samarbeid med to Facebook-grupper som administreres av Venstre-politikeren Raymond Londal.

Bred og målrettet

Londal deltok nylig i et møte med helseminister Bent Høie og fastslår at kampen går videre for å styrke helsetilbudet i Alta, inkludert akuttfunksjoner,

– Vi er enige om å samkjøre aktiviteten på en bred og målrettet måte i tiden som kommer, sier Londal som er administrator for to Facebook-gruppe, begge med over 7.000 medlemmer.

Får ansvaret

Londal får en aktiv rolle i det nye samarbeidet,

– Jeg får det overordnede ansvaret for samarbeidet og ansvar for å innkalle til styremøter og følge opp vedtak. Alle spørsmål om Folkeaksjonen kan rettes til meg. Av spennende ting vi ble enig om i går, er at vi vil arrangere flere debatter i Alta og Kautokeino, sier Londal.

De vil også informere om aksjonen og hvorfor helsekampen videreføres.

– Vi skal lage en kort infofilm om Fritt behandlingsvalg og kjøre en kampanje rundt den, inkludert en samisk versjon, hvis det lar seg gjøre. Målet er å vise mulighetene som Fritt behandlingsvalg girog hvor lett det er å ordne dette. Mange har etterlyst informasjon, så dette burde være nyttig for mange, sier Londal.

Venter på Høie

Han er glad for at også Postkortkvinnene er innstilt på videre kamp.

– Jeg ber jeg alle støtte Postkortkvinnene. Arbeidet de gjør blir lagt merke til der det skal bli lagt merke til, påpeker Londal.

Venstre-politikeren er spent på hva helseminister Bent Høie vil foreta seg for å styrke helsetilbudet i Alta vesentlig.

– I møtet denne uka ble det knesatt at løftene som er avgitt skal følges opp, men jeg har på vegne av Alta venstre foreslått en rekke ting, også skriftlig. Om dette lyttes til vet jeg ikke, så jeg er spent på ordlyden i det regjeringen vil komme fram til, sier Londal.