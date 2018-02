Kan gå mot nei til sammenslåingsavtale i Finnmark

nyheter

I Ap er nei-vinden så sterk at den kan avgjøre utfallet når saken kommer til fylkestinget, skriver VG.

– Dette er en vanskelig sak. Jeg registrerer at folk som støtter avtalen som kom ut av meglingen, holder seg i ro. Motstanderne mobiliserer sterkt. Det heller nok i favør av et nei, sier ordfører i Porsanger, Aina Borch (Ap) til VG.

Arbeiderpartiet er det største partiet i fylkestinget og opptrer vanligvis samlet i større saker. Fylkesleder Ingalill Olsen bekrefter overfor avisa at fylkestingsgruppen vil følge det partiets fylkesårsmøte kommer fram til neste helg.

Borch tvilte seg fram til et ja til avtalen, som ble meklet fram av Knut Storberget fredag i forrige uke. Hun peker på at et nei vil gi kommunalminister Monica Mæland (H) og regjeringen anledning til å instruere sammenslåingen.

12 av 19 ordførere i Finnmark er negative til avtalen, derav flest Ap-ordførere, ifølge en undersøkelse NRK Finnmark har gjennomført.

Leder i Vadsø Ap, Wenche Pedersen, er krystallklar i sitt syn.

– Et nei vil være et ufattelig sterkt signal til sentralmakta om at dette ikke er godt nok, sa Pedersen på NRKs Dagsnytt Atten torsdag.

Også tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen, som er nyvalgt leder i Tana Arbeiderparti, er sterkt imot den fremforhandlede avtalen med Troms.