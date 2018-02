Fikk 10.000 kroner i forelegg for ulovlig transport

nyheter

Et utenlandsk vogntog ble i Porsanger i kveld stoppet under ulovlig transport og ulovlig kabotasje, som kort fortalt betyr transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt, jfr yrkestransportloven paragraf 10.

– Foretaket er ilagt 10.000 kroner i forelegg og vogntoget omlastes og sendes tom ut av Norge. Finsk fører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid, samt bruksforbud av vogntoget med store lekkasjer fra lasten, opplyser Statens vegvesen i Nord-Norge.