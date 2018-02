Anmeldte politiet for telefon-beslag

nyheter

Spesialenheten for politisaker behandlet i februar en anmeldelse for brudd på Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil.

Det fremgår ikke hvor i Finnmark hendelsen fant sted, men mannen anmeldte to ansatte i politiet for at de hadde tatt hans mobiltelefon. Bakgrunnen for beslaget er ifølge politiet at mannen hadde sendt SMS med trusler til flere personer.

I politiets oppdragslogg står det at det var besluttet å ta mannens telefon i beslag i to dager.

Henlagt

– Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Telefonen kunne beslaglegges etter straffeprosessloven. NN fikk igjen telefonen som forutsatt, skriver de.

Sspesialenheten iverksatte derfor ikke etterforsking og saken er henlagt.