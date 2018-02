Oppgang i eksportprisen for fersk laks

nyheter

Deler av dette kan skyldes at eksportkvantumet for fersk laks gikk ned fra uka før. Totalt ble det eksportert 15.052 tonn fersk laks i uke 7, en nedgang på 8,9 prosent fra uke 6 da volumet var 16 515 tonn.

Etter at prisen steg til rekordhøye 75,25 kroner kiloen ved starten av 2017, måtte laksenæringa tåle et solid prisfall i løpet av fjoråret. Eksportprisen for fersk laks har ikke vært over 60 kroner kiloen siden august 2017, men analytikerne har spådd at prisene vil øke på lang sikt.

Samlet sett har sjømateksporten hatt en god start på 2018, men det er spesielt hvitfisksiden som har stått for veksten, ifølge Sjømatrådet.

(©NTB)