Henla saker mot politi-ansatte

nyheter

Spesialenheten for politisaker behandlet nå i februar to saker fra Finnmark politidistrikt. Begge sakene gjaldt påstand om grov uaktsom tjenestefeil, og begge ble henlangt uten etterforskning.

Ærekrenkende

I den første saken ble ansatte ved politidistriktet anmeldt av en person for å ha ilagt besøksforbud. Vedkommende mente at besøksforbudet var uforholdsmessig, ærekrenkende og at ingen egentlig ønsket besøksforbudet.

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, men iverksatte ikke etterforsking. Dette fordi det etter deres mening ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

Stirret hardt

I den andres saken gikk en person til anmeldelse av en polititjenesteperson, fordi vedkommende mente at sistnevnte hadde stirret hardt og samtidig knyttet neven. Vedkommende ble redd som følge av hendelsen. Spesialenheten skriver:

«Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser av saken. (...) Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Vedtak: Saken er henlagt uten etterforsking.»