– Samarbeider gjerne med Ap, men ikke om bompenger

nyheter

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) sier at han liker måten Bakken jobber på for å finne løsninger.

– Ønsker vei-allianse med Frp Finnmarks «samferdselsminister» peker ut de blå som nøkkel for nye veiprosjekt.

– Absolutt ingen er tjent med at vi er mest opptatt av å skylde på hverandre. Jeg kan garantere at viktige prosjekt som RV 94 og Kløfta har hele min oppmerksomhet, og at det i alle fall ikke skal stå på min innsats for at vi skal finne gode løsninger. Jeg synes det er svært positivt at Bakken inviterer til et samarbeid til det beste for Finnmark, sier Strifeldt.

– Tull om bompenger

De to profilerte politikerne er imidlertid ikke enig om alt, naturlig nok. Frp-politikeren kjøper ikke Bakkens påstand om at det nå kommer 800 millioner kroner til utbedring av RV 94 på grunn av at Hammerfest har gitt et prinsipielt ja til bompenger.

– Penger til RV 94 er blitt bevilget i handlingsprogrammet, hvor 13 strekninger er nevnt spesielt i utbedringsprogrammet. Strekningen mellom Skaidi og Hammerfest er en av de 13 strekningene, så pengene har vært der hele tiden. Faktisk er det så mye som 15,3 milliarder kroner i handlingsprogrammet 2018-23, påpeker Strifeldt.

Da NTP ble presentert i 2017 lovet Frank Bakke-Jensen 800 millioner kroner til utbedring av strekningen Skaidi - Hammerfest, og flere Høyre-politikere sa at det ville bli penger til overs som kunne brukes til å starte opp Kløfta-prosjektet. Dette tilbakevises på det sterkeste av Bakken, som holder fast ved at bypakken i Hammerfest og muligheten til å se de to omtalte prosjektene i sammenheng, ble utløsende for at det nå ser ut til å bli oppstart i 2019/2020 her.

– Hvor er pengene til RV 94? Verken veimyndighetene eller jeg selv har ikke funnet dem. Og det finnes ikke ett eneste øre som kan brukes på oppstart i Kløfta, hevder Bakken.

– Jeg har fått bekreftet fra departementet at bompenger ikke har noen sammenheng med at det blir oppstart på RV 94-utbedringen, kontrer Strifeldt.

Bidrar

Strifeldt viser til at Statens vegvesen nå signaliserer 15,3 milliarder på seks år til utbedringer, herunder på RV94.

– Jeg vil bidra til å sikre at dette programmet kommer i gang så raskt som mulig på denne strekningen. Det er foreslått oppstart på strekningen Akkarfjord-Jansvatnet blant annet. Tana bru skal ferdigstilles og Kvænangsfjellet påbegynnes. Dette er jo bare noen prosjekter som vil gi aktivitet og bedre infrastrukturen. I tillegg kommer normalt vedlikeholds og fornyingsarbeid som gjøres kontinuerlig, klargjør Bengt Rune Strifeldt.

Ikke viktig

Når det gjelder NY E6 gjennom Alta medgir Frp-politikeren at det ikke har blitt noen vei i løpet av årene med borgerlig styre i Alta (2011-15) eller med borgerlig regjering i to perioder.

– Statusen er at Ny E6 er langt unna realisering. Vårt standunkt er at vi ikke skal finansiere vei med bompenger, og det ser ikke ut til at vi får veien i løpet av de nærmeste årene finansiert kun med statlige penger. Men vi har ikke gitt opp og jobber mot regjeringen.

– Hvordan vil dere sikre at veien blir realisert?

– Vi mener at veien ikke er viktig forAlta de nærmeste årene. For oss er det mer snakk om at veien må realiseres i 20- til 30-årsperspektiv. Det tror jeg vi vil klare uten å måtte ty til bompenger.