Mæland i Finnmark – hygget seg i «løvens hule»

nyheter

Mæland åpnet Kirkeneskonferansen tirsdag, samtidig som debatten om sammenslåingen av Finnmark og Troms er opphetet. Før helgen inngikk forhandlingsdelegasjoner fra de to fylkene en avtale om sammenslåing, men kritikere mener Finnmark kommer for dårlig ut. Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen mener all beslutningsmakt flyttes ut av Finnmark og ber fylkestinget om å avvise avtalen.

Dersom fylkestinget i Finnmark ikke godkjenner avtalen, kan fylkene be forhandlerne om å gå en ny runde, forteller Mæland.

Viktig fellesnemnd

Prosessen videre er at fylkene setter ned en fellesnemnd, som skal ta avgjørende beslutninger om prosessen videre, blant annet bestemme hvilke kontorer som skal ligge hvor. Dersom de to fylkene ikke blir enige om hvem som skal sitte i nemnda, kan departementet bestemme, opplyser Mæland.

– Det håper jeg vi skal unngå. Ikke fordi departementet ikke kan fatte avgjørelser, men fordi jeg tror at Troms og Finnmark er tjent med at de fatter avgjørelsene selv, sier Mæland.

Hun opplyser at Troms har anmodet departementet om å fastsette nemnda hvis man ikke blir enige.

– Mitt utgangspunkt er at jeg tror at Finnmark er tjent med at man selv gjennomfører forhandlinger og blir enige om utviklingen videre, heller enn at det fastsettes på et kontor i Oslo, sier Mæland.

Frykter kjøttvekta

Ifølge avtalen skal fellesnemnda bestå av 19 medlemmer fra Troms og 17 fra Finnmark. I Finnmark er det frykt for at en nemnd nedsatt av departementet heller vil speile folketallet, og at det nordligste fylket dermed vil miste innflytelse.

Ifølge avtalen som foreligger, vil fylkesrådmannen og den øverste politiske ledelsen sitte i Tromsø, mens tre avdelinger som jobber med internasjonale forhold og nordområdene, samt folkehelse og samferdsel skal ligge i Vadsø.

Mæland forventer å høre ulike synspunkter om striden under resten av besøket i nord, etter å ha tilbrakt tirsdagen delvis på scenen, på bedriftsbesøk og møter.

– Så langt har fokuset vært på verdiskaping og de fantastiske mulighetene som ligger her, og de spennende etatene som er tenkt lagt til Vadsø om avtalen blir godkjent, sier Mæland.

– Jeg opplever at det er veldig mye positivisme her. Det er økonomisk vekst, og mangel på arbeidskraft og kompetanse. Jeg opplever i aller høyeste grad at man har fantastiske muligheter for å tiltrekke seg arbeidskraft og øke kompetansen, oppsummerer hun.