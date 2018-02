nyheter

NRK Sápmi har publisert en video som opprinnelig er publisert på Instagram. I videoen blir en elev mishandlet med flere slag og spark.

NRK Sapmi opplyser at de har fått verifisert at videoen er fra Kautokeino og at hendelsen skal ha skjedd fredag.

- Videoen er publisert på Instagram. Kontoen som har publisert videoen har over 55 000 følgere, og inneholder nesten utelukkende videoer av grov vold, opplyser NRK Sapmi.

Rådmannen i Kautokeino, Kent Valio som har sett videoen, sier han ser svært alvorlig på hendelsen.

– Jeg synes dette er en svært grov hendelse, og dette er ikke noe som skal skje på vår skole. Vi ser svært alvorlig på saken, som vi har registrert i Kautokeino grunnskole. Saken følges opp internt, vi har også meldt saken til politiet, forteller Valio til NRK.