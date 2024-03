– Menneskene i Gaza har desperate humanitære behov, skriver utenriksminister David Cameron i sosiale medier.

Planene for den midlertidige nødhjelpshavnen er ikke lagt fram i detalj, men det skal ikke være behov for soldater å gå i land på Gazastripen for å få havna på plass.

– Vi fortsetter å be Israel om å tillate flere lastebiler med nødhjelp inn i Gaza, ettersom det er den raskeste måten å bringe nødhjelp til dem som trenger det, skriver Cameron.

Israel har sagt at de støtter planene om en nødhjelpshavn og at arbeidet skal skje med «full koordinering mellom Israel og USA», ifølge en israelsk kilde.

Også EU har planer om å bringe nødhjelp til Gazastripen over Middelhavet. Denne nødhjelpskorridoren skal åpne søndag, ifølge EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Aftenposten skriver at Norge ikke skal bidra til EUs nødhjelpskorridor.