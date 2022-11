Kinesere venter ved et kryss under en bro der det nylig ble hengt opp oppsiktsvekkende protestbannere med krav om at det må bli slutt på Kinas harde null-covid-politikk og enda mer oppsiktsvekkende; at president Xi Jinping må fjernes fra makten. Bannerne ble raskt fjernet, samtidig som jakten på syndebukken startet.