Tirsdag ble det kjent at Chemring Nobel på Hurum i Akershus har fått tillatelse til å femdoble nitrogenutslippet i Oslofjorden.

Miljøbyråd i Oslo, Marit Vea (V), mener ifølge NRK at regjeringen må pålegge bedriften å rense utslippene bedre eller øke støtten til andre utslippskutt for å kompensere.

– Ellers så undergraver han alle kommunene langs Oslofjorden sin innsats for å bidra til å redde fjorden. I Oslo har vi investert 2,1 milliarder i renseanleggene våre nettopp for å kutte 200 tonn nitrogen, sier hun.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) svarer til NRK at det dessverre ikke er noen vei utenom denne tillatelsen, for å øke produksjonen av ammunisjon.

– Det er ikke en avgjørelse noen klima- og miljøminister burde fatte med lett hjerte. Samtidig vet vi at det er avgjørende å få økt ammunisjonsproduksjonen. Både for Ukrainas krigføring og for vår sikkerhetssituasjon her i Norge, sa han til DN torsdag.