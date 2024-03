Tirsdag denne uken opplyste Statens havarikommisjon (SHK) at data var hentet ut fra ferdsskriveren som var i helikopteret. Fredag opplyser kommisjonens avdelings­direktør for luftfart, Kåre Halvorsen, at dataene ser ut til å være av god kvalitet.

– Vi har mye data fra ferdsskriveren og også fra andre kilder, som samtaler med dem som var i helikopteret. Ferdsskriveren lager også lyd som vi har lest ut, skriver Halvorsen i en SMS til Bergens Tidende.

Han opplyser at svært mye informasjon lagres i ferdsskriveren, og at det vil ta tid å få «en samlet oversikt og forståelse».

– Så langt er det ikke gjort vesentlige funn som kan forklare ulykken eller som påvirker flysikkerheten for helikoptertypen, skriver avdelingsdirektøren i tekstmeldingen.