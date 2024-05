Hanna Geiran tiltrådte som riksantikvar i oktober 2018, og fra november i år er hun altså klar for seks nye år, opplyser Riksantikvaren i en pressemelding.

– Vi skal finne løsninger i årene som kommer slik at fremtidens mennesker kan få oppleve og bruke kulturarven, og da må vi håndtere alt fra klimaendringer, god tilpasning i byutviklingen, utvikling av håndverkerkapasitet og næring på kulturmiljøenes premisser. Derfor er det å være riksantikvar er noe av det mest spennende jeg kan tenke meg fremover, sier Geiran.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er fornøyd med valget.

– Hanna Geiran er en dyktig og engasjert riksantikvar, og vi er glade for at hun tar fatt på seks nye år som direktør for direktoratet for kulturmiljøforvaltning, sier han.

Hanna Geiran er utdannet sivilarkitekt og har arbeidet hos Riksantikvaren siden 2005.