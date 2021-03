Minneord for Kolbjørn Karlstrøm

minneord

15. mars 2021 la en betydningsfull mann ut på siste reis. På slutten av 1980 ble interessen for oppstart for et kollektiv for rusmisbrukere i Langfjorden fanget av noen få personer. Det gikk ikke lange tiden før det ble dannet et interimstyre, hvor Kolbjørn hadde stor innflytelse på arbeidet med å etablere kollektivet i Langfjorden. Han hadde en god oversikt over mulighetene til å etablere et slikt kollektiv, han var også aktiv for å finne den riktige beliggenheten. Han var aktiv med å snakke med folket i Langfjorden, og fikk mange gode tilbakemeldinger for muligheten for etablering.

I etableringsfasen var det det viktig for å få utarbeidet en god prosjektplan og Kolbjørn hadde mange gode kontakter i det politiske miljøet så vel som i hans private nettverk. Han jobbet aktivt i politikken for å få alle de tillatelsene som man måtte ha for at kollektivet skulle bli en realitet.

Selv i motgang og i folkemøter hvor det ble stilt kritiske spørsmål for en slik etablering var Kolbjørn aldri usikker i sine uttalelser om viktigheten for et rusbehandlingskollektiv. Han la vekt på at tilbudet i sin helhet var viktig for Langfjorden, ja for hele Finnmark, siden det ikke fantes et tilsvarende tilbud. Kolbjørn hadde stor gjennomslagskraft for sine gode argumenter for kollektivet.

I møte med Kolbjørn i etterkant av etableringen var han alltid interessert i å vite hvordan det gikk med kollektivet. Det er ikke mange årene siden at en av oss traff Kolbjørn på en av sine kjøreturer til Burfjord og fortsatt viste han en stor interesse over hvordan det gikk på kollektivet.

Kolbjørn var en rettferdig mann som alltid hjalp der han så det trengtes. Han var så til stede for kollektivet under etableringen, han var den som aldri tvilte på oss. Kolbjørn sloss for at vi skulle få det til slik som idag, et flott kollektiv for sine brukere.

Takk Kolbjørn for det du gjorde for å få til Finnmarkskollektivet, for å skape en arbeidsplass i bygda og for din stemme og raushet.

Vi deler sorgen med familien og vi vil alltid stå i takknemmelighet for det han gjorde for oss ved Finnmarkskollektivet.

Du glemmes ei.

Finnmarkskollektivet