Minneord om Svein Erik Danielsen

minneord

Alta IF er et idrettslag drevet frem med hjelp av ildsjeler. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vår leder for Alta IF hopp og kombinert og en av våre kjære ildsjeler har gått bort.

Svein Erik har vært en sterkt medvirkende kraft i å opprettholde aktivitet og løfte hopp- og kombinert miljøet i klubben vår.

I 2005 kom Svein Erik til Altabakken med entusiasme og kraft og sa «trenger dere hjelp, bare si ifra» Med egen kraft og dugnad blant foreldre og entusiaster, fikk de utviklet hele 12 hoppere som trente sammen i Altabakken. Resultatet av dette ser vi nå 16 år etterpå slå ut i full blomst med deltagere i norgescup, norgesmesterskap, junior-VM, verdenscup, verdensmesterskap og OL.

Sammen med sin sønn, Stian og skimiljøet har utallige treninger og konkurranser i hoppbakker i inn- og utland blitt besøkt. Hoppfamilien er en sammensveiset gjeng som sammen opplever utvikling av ferdigheter, kameratskap og flotte øyeblikk sammen. Svein Erik har bidratt på denne reisen til 2 x 20 i stil! Tusen takk for alt det flotte du har bidratt til for barn og unge i Alta IF.

Hopp og kombinert miljøet har etter hvert sendt sine utøvere ut i landet for å få utdannelse og være i miljø hvor de kan utvikle seg. Vi har blitt kontinuerlig oppdatert på hvor våre utøvere har vært i sine karrierer, gjennom Svein Erik sine oppdateringer i sosiale medier og gjennom avisene.

Han har også hatt en rolle og representert hopp og kombinertsporten som leder for Finnmark skikrets. Idrett var hjertet nært for Svein Erik. Håndball, fotball og skihopping i Hammerfest. Dette tok han med seg til Alta hvor han så flott har bidratt til at barn og ungdom kunne utvikle seg i hoppbakkene.

Våre tanker går til familien og venner. Vi lyser fred over ditt minne.

Hovedstyret Alta IF