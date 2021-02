Trygve er død

minneord

I helga kom den triste beskjeden om at Trygve Andersen var gått bort, nærmere 89 år gammel. I mange år var forsvarsmannen en profilert politiker i Alta, med meningers mot i en rekke omstridte saker i lokalpolitikken.

I forbindelse med 40-årsjubileet for Altaaksjonen, mimret Trygve i Altaposten om den betente striden, der Andersen selv var talsmann for lov og orden og lojalitet mot stortingsvedtaket om utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget. Han var leder for Komiteen for orden og arbeid – og sto dermed midt i den betente konflikten i bygda.

Andersen var i mange år leder for Alta forsvarsforening og var levende opptatt av både lokalhistorie og den viktige arven etter Alta bataljon. Major Andersen sto i spissen for å reise en bauta til minne om den legendariske bataljonssjefen A.D. Dahl. Bautaen og relieffet laget av Per Ung ble avduket av fylkesmann Svein Alsaker i 1994.

Andersen dykket ned i det rike historiske materialet om Alta-regionen og hjemtraktene på østsiden av Altafjorden. Det ble flere spennende bøker og etableringen av Ida/Lyra-museet. I museet på Storekorsnes er det samlet en rekke gjenstander fra motstandskampen under 2. verdenskrig, med innsatsen til Ida- og Lyra-gruppen som bakteppe. De to radiosenderne Ida og Lyra ble drevet på oppdrag fra britisk etterretning og representerte stor risiko for legendariske motstandsfolk som Karl Rasmussen, Torstein Raaby og Harry Pettersen. I dag er det en innsatsstyrke i HV17 oppkalt etter gruppene.