Frigjøringen 8. mai 1945

minneord

Du var ung og modig og tok opp kampen mot nazistenes onde, nådeløse krig og terror. Det var ikke lystent til å krige som

fikk deg til å ta dine valg, men å kjempe for frihet og demokrati. Du var villig til å ofre ditt eget liv for Norges frihet. Du drev med illegal virksomhet og på grunn av din politiske overbevisning visste du at ditt liv var i fare.

Med trussel om dødsstraff for enhver motstand og uten nåde rømte du til England via Sverige. Der meldte du deg frivillig inn i den Norske marine som var under Britisk kommando.

Du kjempet 3 år som krigsseiler i Barentshavet. Med utallige angrep fra tyske bombefly og utbåter overlevde du mirakuløst. Takket nei til daglig rasjon med rom (alkohol) for å roe ned nervene. Isteden gikk du ned i skipets bibliotek og fikk roet nervene med bøker. Du mistet mange av dine kamerater under kamphandlingene og var utrolig heldig som overlevde og kom hjem til slutt.

Din far Fredrik Strifeldt var tatt til fange av nazistene med mistanke om at du hadde meldt deg inn i motstandskampen. Du måtte kjenne på en ny smerte påført av nazistene, din far var blitt pint og plaget i fangenskap. Du valgte ikke utdanning etter krigen, men hjalp faren din med oppbygging av gården som var brent ned av tyskerne.

Det tok nye 5 år av ditt liv. Etter hvert måtte du kjempe sammen med Norges krigsseilere om krigserstatting og oppreisning. En ny kamp om rettferdighet for krigskader skulle ta tid. Takket være en klok Statsminister, Per Borten vant dere også den kampen til slutt. Du fikk familie og kunne nu begynne å leve et godt liv, men ble dessverre etter hvert sterk redusert av krigsskadene.

Heldigvis fikk vi bli voksen før du forlot oss 66 år gammel. Du sa at du ikke sloss mot tyskerne, men nazistene. Det var heller ingenting å være stolt over av å ha vært med i krig sa du. Men vi er utrolig stolt av deg som tok opp kampen for Norge.

Vi takker deg og alle som kjempet for vår frihet.

Takk pappa og hvil i fred.

Hilsen Ellinor, Trond, Frank, Hallgeir og Michal.