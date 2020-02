Frank Juhls til minne

minneord

Vi har denne uka fulgt Frank Juhls til hans siste hvilested. Det var en verdig og fin stund i kirken for et menneske som har betydd veldig mye for Kautokeino-samfunnet. Med sitt lune vesen og enkle livsstil, ble han verdsatt av Kautokeinos befolkning. Tildelingen av Kautokeino kommunens kulturpris i 2018, var en anerkjennelse av det som Regine og Frank sammen har skapt. Det var en takk fra hele Kautokeinos befolkning, selv om den kanskje burde kommet noe før. Å besøke Juhls Silver Gallery i førjulstiden og nyte en kopp kaffe eller te, var noe mange satte stor pris på.

Det har ikke alltid vært like lett for Regine og Frank Juhls. På 60 og 70-tallet ble de kalt for kulturimperialister, som utnyttet samenes kultur. I dag er det uforståelig at de ble beskyldt for å utnytte samisk kultur, men disse utsagn må ses i sammenheng med det som skjedde på den tiden. Fornorskningen hadde satt sine spor og det var en økende bevisst om det samiske. Da føltes en bedrift som Juhls som en trussel. I dag ser vi at dette selvsagt var ubegrunnet.

Det er viktig å erkjenne at Regine og Frank Juhls har hatt stor betydning for utvikling av samiske smykketradisjoner. De tok utgangspunkt i de smykkene vi hadde på den tiden da de startet opp og videreutviklet disse til det mangfoldet av koftesølv vi i dag har. Med respekt for det samiske, har de designet nye koftesmykker. De var veldig bevisst på å lytte til folk og spørre hva folk ville ha.

I dag skal vi være glade og stolte over at de slo seg ned i Kautokeino og utviklet en bedrift som har vært viktig for kommunes befolkning og som har gjort Kautokeino kjent i hele verden. At de laget koftesølv, var viktig, men bl.a med Tundra-serien produserte de smykker for det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale markedet. Inspirasjonen fikk de fra naturen. Det flotte bygget som ekteparet har bygd, er en severdighet, en stor attraksjon og viktig for kautokeinosamfunnet også som reiselivsdestinasjon. Når vi har gjester, tar vi dem med til Juhls.

Mange fant veien til Kautokeino og Juhls fra flere europeiske land. Det som er interessant, er at alle sølvsmedene som har etablert sølvsmedbedrifter på norsk side av Sápmi, har jobbet på Juhls Silver Gallery. Det gjelder de som i dag har bedrifter i Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby, altså i det samiske kjerneområdene. Alle disse produserer koftesølv. Andre har etablert bedrifter andre steder i Norge. Dette viser hvilken betydning Frank Juhls har hatt for videreutviklingen av koftesølv og dermed har vært bidragsyter til samisk kultur, selv om han selv ikke var same.

Kautokeinos befolkning skal med stolthet og takknemlighet minnes Frank Juhls og hans livsverk. Jeg er sikker på at neste generasjon Juhls vil videreføre det arbeid som Regine og Frank har lagt ned.

Jeg lyser fred over Frank Juhls rike minne i respekt og takknemlighet. Tankene er hos Regine og de to døtrene Sunniva og Rauna og deres familier.

Ellen Inga O. Hætta