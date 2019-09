Minneord til sykehusforkjemper Knut Thomassen

minneord

Da jeg hørte at Knut Thomassen var død, måtte jeg vente helt til jeg leste dødsannonsen for med egne øyne se om det virkelig stemte. Knut var en god kollega, en god samtalepartner, glad i mennesker - unge som eldre. Han var en friluftsmann som stadig var på farta enten på sykkel eller på ski. Knut var en spesielt flott kar. Han var kunnskapsrik og svært stolt av familien sin. Uansett hvilken av han og Bentes seks unger som kom innom SAS møtte han dem alltid med et glimt i øyet. Det er ufattelig trist at familien nå må gå videre uten Knut. Kondolerer så masse til Bente, barn og barnebarn.

Knut Thomassen var engasjert - og han kjempet for at syke mennesker i Alta skulle få en verdig behandling. I en av sine mange debatt innlegg i Altaposten skrev han følgende:

"Hvordan vil vår fremtid se ut uten et fullverdig sykehus? Vi fikk en pekepinn når nylig en hjertespesialist ønsket å etablere seg i Alta. Dette har vi opplevd mange ganger tidligere. Finnmarkssykehuset gjør alt de kan for å hindre spesialister som han å starte virksomhet i Alta. Hvis de ikke vil til Hammerfest får de holde seg utenfor fylket. Pasienttilgangen til sykehuset må vernes om, og dette er måten å gjøre det på. Pasientene er tydeligvis til for sykehuset og ikke omvendt."

Knut hadde helt rett i sin analyse. Det har aldri vært en sterk stat, representert av fylkespolitikere i Finnmark eller på Storting og Regjering, som har vært på tilbydersiden til Alta. Ulike politiske partier, Helse Nord og ansattes organisasjoner ser helt bort fra pasienter i Alta-regionens behov. Disse tre aktørene snakker om et trepartssamarbeid. Men overser glatt den fjerde og viktigste momentet - pasienten. Uten pasienter behøver ingen politikere, helseforetak eller ansatte samarbeide om noen verdens ting! De ville vært arbeidsledige - eller jobbet i en annen industri - ikke helseindustrien.

Pasienter i og fra Alta-regionen er hele grunnlaget for Hammerfest sykehus. Uten pasienter fra Alta - intet sykehus i Hammerfest. Slik er det bare.

Sykehusforkjemper Knut Thomassen tråkket spor i arbeidet for sykehus til Alta. Det blir en spennende tid framover - vil politikere i det nye kommunestyret i Alta stå opp for syke mennesker? Vi politikere i Alta tråkke i sporene til Knut Thomassen? Eller vil de sitte ned og "vente å se"?

Knut Thomassen ville fulgt nøye med i det som skjer med utredningen av regjeringsplattformen som Helse Nord fikk lov å utrede - den om Finnmarkssykehuset skal legges under UNN. Sist vi snakket sammen var vi skjønt enige i at det er og var noe underlig at et helseforetak utreder en regjeringsplattform, men ingen utredning kom om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, selv om 7.000 mennesker gikk i tog for dette før valget i 2017.

I Knut Thomassens ånd er det viktig å spørre: Hvem i Alta følger med hva Helseforetakene gjør? Hvilke politikere bruker tiden sin til å sette seg inn i rapporten om Finnmarkssykehuset skal legges under UNN? Hvem følger med på utredningen om sjåførbytte versus omlasting av syke mennesker fra en sykebil til en annen? Hvilke politikere jobber for at Pasientreiser endrer den uverdige ventetiden syke mennesker utsettes for på Flyplassen i Tromsø ?

Knut Thomassen var overbevist om at ventetiden i Tromsø var uverdig og burde opphøre – slik at pasienter kan reise hjem til Alta og Finnmark i normal ettermiddagstid. Vi er svært mange som er helt enig med Knut. For hva gjør politikere - er de føre var eller blir det også denne gangen - etter snar?

Igjen – kondolerer så mye til Bente og familien. Vi er mange som vil savne Knut for den han var, men også for Knuts engasjement. Knut Thomassen tråkket spor det er verdt å følge.

Hvil i fred, Knut.

Vennlig hilsen Irene Ojala