Nøkkelpersonen Jens

minneord

Søndag formiddag kom meldingen om at Jens Nilsen var gått bort etter lengre tids sykdom, bare 59 år gammel. De varmeste tanker går til de nærmeste som har mistet ektemann, pappa og bestefar, en familiekjær bauta som var full av omsorg og engasjement for dem rundt seg.

Sorgen og savnet må familien dele med mange som satte Jens høyt i Alta og Finnmark, ikke minst den omfangsrike fotballfamilien i fylket. Gjennom en årrekke har Jens ofret tid og krefter for sitt kjære Alta IF – og hans offensive holdning ble viktig for både bredde og topp i Alta IF.

Da Alta IF tok et sportslig steg videre på begynnelsen av 1990-tallet ble Nilsen en nøkkelperson, som støttespiller for trenerprofiler som Tor Sara, Trond Reginiussen, Isak Ole Hætta og Frank Halvorsen. Erkjennelsen var at klubben trengte profesjonalitet i alle ledd.

Hans engasjement var bredere enn som så. Hans ledertalent og handlekraft ble også viktig for Finnmark fotballkrets. Som leder var Jens opptatt av å få med seg alle klubbene, ikke bare lagene i Alta. Han hadde stor omsorg for de som forsøkte å få til et lag i distriktene. Selv hadde han vokst opp i Kvalsund, ei bygd han naturligvis var spesielt opptatt av. Der formet han sin store interesse for sporten og den lagånden som fulgte med. Kanskje det også bidro til større forståelse for hvor viktig felles aktivitet er for å bevare bolysten i bygd og by.

Personlig traff jeg Jens i Øksfjord på midten av 1980-tallet, der han var en dedikert keeperkjempe for Øksfjord IL, et lag som tronet helt i toppen av finnmarksfotballen. I et team fullt av sterke personligheter, ble selv en pur ung journalist møtt med respekt av gutta på Vassdalen stadion. Siden har Jens vært der, lun, smilende, inkluderende og engasjert.

Selv da jeg trente smårollinger i Frea og BUL, var Jens genuint interessert i hva vi holdt på med. Ikke så rent sjelden var han på tribunen for å se idrettsgleden og bredden. Det er paradoksalt å tenke på at Jens tok farvel nettopp under Altaturneringen i fotball, fotballfesten som framfor alt dokumenterer hvor viktig idrettsgleden og kollektivet er for oss alle. Jeg tenker samtidig på hvor viktig ildsjeler som Jens er for barn og unge som trenger en arena for aktivitet og sosialisering.

Hans lederevner ble også ekstremt viktig for Finnmarkshallen og Nordlysbadet, ledet med integritet og ryggrad. Det er ikke alltid hyggelige telefoner som kommer fra journalister og redaktører, men Jens var alltid saklig og rolig i møtet med ulike utfordringer. Lojal og omsorgsfull overfor de ansatte.

For en og en halv uke siden fikk jeg en fin prat med Jens. Selv om han var syk, var glimtet på plass i øyekroken. Han var åpen og ærlig om sin helsemessige situasjon, men like interessert i hvordan det går med Alta IF i høstsesongen og hvordan situasjonen er i mediehuset.

En brennende sjel falmer ikke. Selv når egne utfordringer tårner seg opp, er det andre som blir sett og ivaretatt.

På vegne av hele Mediehuset Altaposten. Hvil i fred, Jens.

Rolf Edmund Lund, redaktør