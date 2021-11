Altas viktigste verktøy for vekst

leder

Altaposten underskriver gjerne alt det positive som er sagt om planen. Det inkluderer fortjent erkjennelse av en svært solid jobb fra planavdelingen med Oddvar Konst, Hallgeir Strifeldt og Veslemøy Grindvik. Arealplanen er et solid faktadokument, et utrolig viktig styringsdokument. Enkelt forklart Altas viktigste verktøy for å kunne nå målet om jevn og forutsigbar vekst. Arealplanen bringer Alta kommune i en helt annen divisjon enn kommunene rundt oss i nord.

Malurten i begeret er at det har tatt alt for lang tid å få en oppdatert plan. Etter en omfattende høringsprosess krevde politikerne så store endringer at den måtte ut på en ny runde. Dermed gikk det to nye år hvor tiltak har måttet stå på vent. Nå vil imidlertid kommunestyret to år på overtid sette punktum for planen.

Det meste ble allerede vedtatt i sommer, men innsigelser fra Statsforvalteren og Statens Vegvesen (SVV) gjorde at mellom tyve og tredve ulike prosjekter ikke hadde rettsvirkning i planen, blant annet flere boligprosjekter innenfor spredt boligbygging i tillegg til viktig arealavklaring for suksessbedriften JARO og utbyggingsområdet Prestegårdsjordet.

De fleste av innsigelsene, nær samtlige på boliger, var enkelttomter som Otto Aas (SV) med støtte fra blant annet Odd Erling Mikalsen (Frp) i et dramatisk formannskapsmøte fikk tatt inn i arealplanen, men som administrasjonen likevel ikke tok inn i planen før etter andre høringsrunde.

Odd Erling Mikalsen valgte å trekke seg fra forhandlingsutvalget som skulle møte Statsforvalteren med mål om at innsigelsene skulle trekkes. Hans begrunnelse var at administrasjonen i ord og skrift i startfasen av forhandlingene, ikke fulgte opp politiske vedtak. Alt tyder på at Mikalsens valg strammet opp kommunens forhandlingsposisjon framført av både politikere og administrasjon i utvalget. Vi tror at “reserven” Alex Bjørkmann (H) kom inn i et utvalg som skjønte at Alta kommune ikke kunne gi seg, at det handlet om lokaldemokrati vs statlig overstyring.

Resultatet ble best mulig. I rundt 20 av 20 saker vant kommunen fram og Statsforvalter og Statensvegvesen trakk sine innsigelser. Enda viktigere er at det ble slått fast at muligheten for spredt bebyggelse er riktig, og skal kunne benyttes. Det selv om feltutbygginger fortsatt skal være hovedgrepet når det gjelder boligbygging.

Arealplanen er blitt en JA-plan, at dispensasjoner skal være sikkerhetsnettet som gjør det mulig å si ja der det er overveiende argument for og få imot. For Alta kommune er det helt avgjørende å legge til rette for at ungdom kan få sin egen bolig, og at bolyst ikke drepes av rigide planer som ingen tør eller vil fravike, når fornuften tilsier dette.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør