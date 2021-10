– Kulturkutt gir stusselig effekt

leder

Siden Alta fikk bystatus har vi brukt ressurser og energi på å rendyrke nordlyset, vinteren og eksotiske verdier i markedsføringen av byen og kommunen.

Da blir det unektelig stusselig når det kuttes i godt innarbeidede kulturelle uttrykksformer, som isskulpturer og en feiende flott åpning av vinterfestivalen. Festivalen har aktivisert og skapt engasjement blant små og store, men vi har samtidig bedrevet merkevarebygging i stor skala og i årevis laget kulisser til både Finnmarksløpet, Alta sentrum og reiselivsnæringa generelt i den kaldeste delen av året.

Det har fungert godt og vi tror det skaper stolthelt lokalt og beundring fra gjester fra fjern og nær. I fjor tok Alta kommune faktisk litt ekstra i ved å pynte trærne med lys og lage en liten isflate til aktivitet ved skifertorget.

I år får vi krysse fingrene for at nordlyset selv står for underholdningen, så skal det skrapes sammen litt penger til ad hoc-løsninger. For oss framstår de ørsmå kuttene i kulturbudsjettet som symbolske grep, som verken løser utfordringer eller har langsiktig effekt.

Å redusere aktiviteten på kulturskolen er jevngodt med å skyte seg selv i foten. Mange av kuttene, for eksempel til badeland, vil snarere gjøre at drift og pengestrøm stopper opp. Å kutte i renhold og vedlikehold fungerer som nedbygging av både tilbud og folkehelse. Kulturkutt monner lite, men reduserer bolyst for mange. Det forplanter seg i brukermønsteret og gjør at atferden endres raskt.

Alta-politikerne har lenge vært enige om ta ned kostnadsnivået i drifta av Alta kommune og gjennomføre en omstilling som er bærekraftig på lengre sikt. Det krever strukturelle grep innenfor de store sektorene, men i stedet har vi endt med opp med kosmetiske justeringer, som alle vet har liten eller ingen effekt på verken drift eller avsetninger til tøffere tider.

I stedet for å felle eika som suger opp all næring, går vi løs på buskaset rundt hageflekken. Det gir et skinn av innsparing, mens ingen reell drahjelp for totalbildet.

Vi kan naturligvis håpe på mer overføringer og skatteinngang, men sannheten er at Alta kommune har bedre vilkår enn de aller fleste på dette området. Vi har til og med økning i folketallet og dermed de beste forutsetninger for å møte utfordringene. Men da må vi tilpasse drifta etter virkeligheten, slik vi forventer at bedrifter og folk flest gjør. Kulturkutt monner lite.