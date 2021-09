Behov for voksenhjelp?

leder

Per-Willy Amundsen (Frp) har en egen evne til å sette eget parti og egne kolleger i forlegenhet. Kanskje han trenger voksenhjelp fra egen ungdomsorganisasjon?

Det er nemlig trist å se en voksen politiker miste besinnelsen på Facebook. Mindre pinlig blir det ikke av at den selvkritiske evnen er lik null, mens FpU opptrer fattet og ansvarlig med en utstrakt hånd.

Mens veteranen Amundsen gikk til angrep på FpU i Troms og Finnmark for manglende innsats i valget og villfaren politisk ståsted, svarte lederen Emil Taftø med at han er er helt uenig og foreslo at denne type oppgjør tas på kammerset.

Kloke råd til en politiker, som temmelig sikkert er tilfreds med egen evne til å kalle spade for en spade – og at det kan unnskylde ethvert utfall på sosiale medier. I ettertid har han presisert at han ikke skyter på dagens ledelse, men da blir det om mulig enda merkeligere at Taftøs oppdatering blir adressen for utblåsningen.

Amundsens beskyldning om at han ikke fikk drahjelp fra FpU i valget, og at de minner mer om Venstre enn Frp, må sies å være temmelig spesiell. Hvis vi ser hva Frps ungdomspolitikerne i nord oppnådde i skolevalget på Alta videregående skole, er det kanskje Amundsen som bør takke for håndsrekningen. Frp fikk 32,3 prosent på skolen. Frp var ellers nestbest i skolevalgene og vinner på borgelig side.

På Alta videregående skole hadde FpU i Troms og Finnmark snakket om samferdsel, mineralleting, motorferdselloven og arbeidsplasser i petroleumssektoren, uten at vi tror det er mulig å forveksle standpunktene med det Unge Venstre til vanlig har på hjertet.

Det vanket ubetinget skryt fra toppkandidat Bengt Rune Strifeldt i Finnmark valgdistrikt, en gest vi tror gir påfyll av selvtillit for politikerspirer som tross alt formes i støpeskjea. Uansett parti. Amundsens korte lunte kan gjøre det vanskeligere å være ungdomspolitiker, spesielt når det som serveres er urimelig.

Ofte er det ungdomspolitikerne som behøver gode og velmente råd fra veteraner, men her er det rollebytte så det holder. I debatten om 22. juli tidligere i sommer var det ungdomspolitikere fra Høyre som måtte ut å skjerme AUF mot umusikalske angrep fra tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang. Kanskje de unge politikerne har noe å lære bort til eldre kolleger, som forbausende ofte opptrer som Bambi på isen i møtet med sosiale medier?

Vi tror de unge fortjener politikere og mentorer som er opptatt av innhold og sak, og som bruker sin posisjon og erfaring til å spille neste generasjon politikere gode.