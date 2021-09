Opp av grøfta etter veivalget?

leder

Alta KrF har ikke rukket å ta stilling til ledervalget i partiet, men bør krysse fingrene for at partiet sveiver igang startmotoren raskest mulig. Det er nemlig bare to år til kommune- og fylkestingsvalget – og batteriet er fullstendig flatt.

KrF havnet under sperregrensen etter et dårlig resultat, men lokalt er det om mulig enda verre. I stortingsvalget fikk partiet 2,4 prosent lokalt i Alta, mens det gikk fullstendig galt på fylkesnivå, til tross for mye Møllers tran og valgkampturne i ekspressfart.

Truls Olufsen Mehus gjorde det meste for å få oppmerksomhet, fra Pride-fordømmelse til forslag om atomkraftverket, men viraken ble dårlig betalt. 1,7 prosent oppslutning er så langt fra uttalte ambisjoner om stortingsplass, at selvtilliten neppe sto i forhold til virkeligheten.

Sannheten er at KrF framstår som en rødlistet art etter valget i nord. Det kan naturligvis handle om regionreformen som ble alt annet enn en vinnersak, men vi tror veivalget i 2019 også stengte døra for et moderne, relevant kristlig-demokratisk parti som forholder seg til folks hverdag i stedet for et konservativt skyggeland, der det allerede finnes promilleparti som dyrker åndskampen.

Vi registrerer at partiet ikke ønsker å ta en omkamp om partiets sjel, men når veivalget bringer deg langt uti grøfta eller blindveien, kan det være en ide å rygge. Etter vår mening bør det komme en debatt om hvor KrF vil med sin politiske virksomhet, gjerne basert på saker i stedet for personer.

Den debatten kan ikke bare tas sentralt i lys av Kjell Inge Ropstads tvilsomme disposisjoner eller lederkampen som er under oppseiling, men også i den virkeligheten som finnes rundt om i landet.

KrF-veteraner i Nord-Norge advarte på sterkeste mot veivalget som ble tatt i KrF den gang – og jeg tipper de mer enn noen gang ser behovet for et jordnært parti. Alternativet kan være at partiet går fra rødlistet til råtnet på rot.