Nordkalottfolkets brakvalg

leder

Silje Karine Muotka fra NSR var soleklar favoritt til å bli ny sametingspresident etter forbundskollega Aili Keskitalo. Med 18 mandater trenger NSR bare to hjelpemandater for å ha full kontroll, for eksempel med assistanse fra hjertevennene i Senterpartiet.

Det vil si; NSR har fått en brysom konkurrent inn på trammen, nemlig Nordkalottfolket som i skrivende stund har ni mandater etter et brakvalg av de sjeldne.

Får de betalt etter innsats, kan Toril Bakken Kåven raskt bli både plenumsleder og få plass i Fefo-styret. Det går rett inn i den betente striden om Karasjok-dommen, der polariseringen har skapt isfront i styret de siste årene.

Nordkalottfolket har gjort mye riktig strategisk. I tillegg til en kolossal mobilisering på hjemmebane i Nordre krets, har partisjef Toril Bakken Kåven sakte, men sikkert bygget opp en organisasjon, som gjør alt annet enn å gå stille i dørene.

Det kommer de neppe til å gjøre med en styrket flokk i ryggen, og vi registrerer at partiets suksess har blitt møtt med betinget applaus rundt om. I stedet for å hilse mangfold og ny vitalitet i sametingsvalget velkommen, kan det nesten virke som om en fryktrefleks slår inn. Her er mange partier som må rydde ut eller kommer en smule skadeskutt til plenum denne høsten.

Nordkalottfolket har over natta fått en posisjon i fylkestinget og har bredt sine vinger over de ulike kretsene i sametingsvalget med imponerende casting, som det heter på filmspråket.

Med folkelige vinnere som Øyvind Lindbäck og Knut Kristiansen fra Porsanger, har folk meldt seg inn i manntallet og tatt turen til stemmelokalet. Det skader heller ikke at rutinerte Vibeke Larsen er hjertelig tilstede fra Vesthavet.

Nordkalottfolket er også ekstremt rett på sak, enten det er utmarksnæring, retten til land og vann, motorferdselloven, kystsamiske interesser, tapt språk etter fornorskningen og likeverd med spesielt omsorg for det kvenske. Det er lett å bli beskyldt for populisme med klar tale og konfrontasjoner, men vi tror mange har lyttet med hjertet og kjent seg igjen i budskapet.

Likeverd er et annet stikkord, og her er det ekstremt viktig at Nordkalottfolket definerer hva de mener med begrepet. Her er det nemlig mange om beinet.

Det er viktig å forstå at likeverd kan bety at det er nødvendig å løfte noen for å skape reell likeverd, slik vi gjør her til lands ved at Finnmark i stortingsvalget får fem mandater i stedet for to, som folketallet skulle tilsi.

Denne type positiv diskriminering har også vært en rettesnor for skape rettferd for både urfolk og andre. Vi har ikke fått med oss at Nordkalottfolket i sitt arbeid på Sametinget har underslått viktigheten av å bygge reell rettferdighet, selv om de politiske prioriteringene kan være annerledes. Populært kalt demokrati.

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør