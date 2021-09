Takk, Inge!

leder

I 2021 er det kanskje nærliggende å tro at likestilling er en selvfølge for fotballspillende jenter og gutter. Sånn har det ikke vært og sånn er det nok fortsatt ikke.

Dessverre. Veien har vært lang og kronglete for jentene. En vegg av fordommer møtte også pionerene på 1970- og 1980-tallet her i Alta, der både Alta IF og BUL mønstret en rekke sterke årsklasser med spillere.

Da er det ekstra grunn til å hylle de støttespillerne som bare var der, klare til å gjøre sitt aller ytterste for å legge til rette for trivsel, aktivitet og utvikling.

Nylig avdøde Inge Ek sto i spissen for heiagjengen som skjønte at Alta IF-jentenes ambisjoner fortjente en sportslig horisont, noe mer enn velmente klapp på skuldra og takk for innsatsen etter tenårene. Nå er det nok lek, bli voksen.

Ofte er det mamma og pappa som tar tak. Mette og Toril hadde en pappa som stilte 100 prosent opp, fordi de fortjente det. Like meningsfylt er det å støtte lagvenninnene og kollektivet, med et slitesterkt samhold og vennskap i bunnen.

Moralsk og prinsipiell støtte er så sin sak, men jobben skal gjøres i hverdagen. Som trenere, ledere, sponsorjegere, anleggsbyggere og motivatorer for jenter som innerst inne tvilte på aksept og respekt, for eksempel i mediene og offentligheten.

De som har trent jentespillere og vært en del av apparatet rundt lagene, skjønner at veien mot sportslig utvikling består av noen ekstra økter i all slags vær. Hele året. Det tok sin tid før vi fikk en Christine Bøe Jensen i Finnmark.

Alta IF var for drøyt ti år siden bare målforskjell fra opprykk til eliteserien, et direkte resultat av ildsjeler og talenter i damefotballen, en kultur nedarvet fra Inge Ek og hans like. BUL overtok stafettpinnen på en ypperlig måte noen år senere. Det viktigste er å ha en utviklingsarena som kan innfri drømmer.

Inge Ek sto lenge før dette i spissen for etableringen av Altaturneringen, en fantastisk idrettsfest for både jenter og gutter siden 1982. Det har betydd ekstremt mye for hele regionen i 40 år.

Det er derfor en respektert idrettsleder som blir hyllet og takket for sin innsats i forbindelse med søndagens 2. divisjonskamp i Finnmarkshallen. Takk for jobben, Inge!