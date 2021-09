I sentrum for samepolitikk

leder

Silje Muotka fra NSR er favoritt til å blir sametingspresident etter forbundskollega Aili Keskitalo, men utfordres av Ronny Wilhelmsen (Ap) og Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket. Det spesielle er at trioen har bosted i Alta.

Det er i tråd med inntrykket av at Alta de siste årene er revitalisert som en sentral by for tre stammers møte og samisk tilstedeværelse, inkludert politisk aktivitet. Som vekstsenter i Finnmark er det helt naturlig at Alta har en slik vertskapsrolle, men det betinger at man klarer å skjøtte samarbeidsavtalen med Alta kommune og tilby tjenester som kreves i en moderne verden.

Da blir det avgjørende at Alta er på tilbudssiden når det gjelder barnehageplasser for samisktalende og at man jobber genuint med lærersituasjonen og materiell. Samefolkets parti har etter vår mening et poeng når det gjelder økonomisk ryggdekning fra Sametinget.

Språk blir en kjernesak i ønsket om et godt tjenestetilbud – og Alta må ha noe mer å by på enn et rikt arbeidsliv.

Alta er en av kommunene med størst vekst når det gjelder engasjement i samepolitikken. Etter en vekst på 329 manntallsførte i siste periode, er det totale antallet 1.650. Det kan være at man parallelt med identitetsfølelse også ser viktigheten av de mange hverdagssakene som betyr noe for folk flest.

Blant annet tror vi det er stort engasjement rundt de rettslige prosessene om retten til land og vann, og det faktum at Finnmarkskommisjonen mener innbyggerne i Karasjok har eierrettigheter i sin kommune.

Mange er opptatt av kartlegging av eksisterende rettigheter, men ser også at det finnes en bakside av medaljen hvis vi sitter igjen med et oppstykket Finnmark. Intensjonen med Finnmarksloven og Fefo er derfor en het debatt

Nordkalottfolket har tatt denne posisjonen med hardtslående argumenter, og er dermed mer på linje med Finnmark Arbeiderparti og SV enn Bargiidbellodat, som er navnet på den samiske fløya av Ap.

Det kan tenkes at det vil få stor betydning for utfallet av valget, at partiet legger seg så tett opptil NSR i ulike saker. Det er også en kritikk Senterpartiet har fått fra spesielt Nordkalottfolket.

Uavhengig av hvilket parti man støtter, er det gledelig at oppslutningen øker og at det finnes mange alternativer på listene både i Nordre krets og andre deler av landet. Antall manntallsførte er så sin sak, men de må også benytte stemmeretten for å påvirke.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør