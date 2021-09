Takk og farvel til ideelle krefter?

leder

I absolutt alle sammenhenger blir ideelle driftsformer rost opp i skyene av politikere på alle plan, enten det er i rikspolitikken eller på regionalt og lokalt nivå.

I virkeligheten er det pengene som rår, mens kvalitet og ansvarlig avlønning og tariffavtaler ikke betaler seg, bokstavelig talt.

Vi har ikke noe annet svar på at velfungerende Furuly sykehjem ikke er liv laga etter mange, mange år som en særdeles viktig brikke i Altas eldreomsorg, i likhet med mange av de andre tjenestene Betania har løst på forbilledlig måte.

Vi tror det er stort vemod i Altas befolkning, at en så viktig del av Alma Halses arv ikke kan videreføres, men ser vi bort fra selve vemodet, har Furuly sykehjem imponert de aller fleste gjennom mange tiår.

De har tatt ansvaret på stort alvor, både når det gjelder omsorg, kompetanse og betingelser for de ansatte. Det drives som en stiftelse, der det ikke tas ut utbytte. Skal vi tolke samarbeidspartnere gjennom mange år, har drifta vært nøysom og ansvarlig, mens man i andre deler av landet slipper inn kommersielle aktører i stort monn.

En KOFA-klage er naturligvis aldri hyggelig, men vi stusser på at det ikke skal være rom for å drive ideell virksomhet i samfunnet, spesielt med tanke på at Alta kommune og Betania har hatt en langsiktig intensjonsavtale.

At KOFA krever anbud er ingen nyhet, men hvis det er så stivbeint at det ikke mulig å drive ideelt på bærekraftig nivå, er det noe grunnleggende galt med vilkårene som stilles.

I det minste er det noen viktige verdier som går tapt for altasamfunnet, kjent for sine mange år med ideell tilnærming til det meste. Det er riktignok valgkamp, men det er litt merkelig å være vitne til at en slik nedleggelse ikke møtes med en politisk verdidebatt i altasamfunnet. Her tar man det til etterretning.

Vi har lenge advart mot at politikerne lar det skure og gå i sine økonomiske prioriteringer. Helse og sosialbudsjettet har vært underfinansiert i mange år og strukturelle grep har blitt skjøvet fram i tid på flere felter. Til slutt er det helse- og omsorgsinnsatsen i det daglige som blir rammet. Det finnes ingen smart driftsform når man først støter på grunnfjellet.

Vi har derfor full forståelse for at man i en presset økonomisk situasjon tar grep, men vi sliter med å se at en solid non-profitt-aktør rammes så brutalt. Vi håper i det lengste at Betania klarer seg gjennom denne vanskelige prosessen og finner sin hylle. Hvis ikke, er vi rimelig overbevist om at behovet etter 2025 vil lokke flere kommersielle aktører til bords...

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør