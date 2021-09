Motorkraft for hele regionen

leder

Denne uka kom NHO Arktis med de årvisse tallene for Kommune-NM, som i klartekst viser at Altas rolle som motor i nord styrkes, ikke minst takket være et potent næringsliv. Andelen sysselsatte i privat sektor og andelen med høyere fullført utdanning er gode nyheter for en kommune med ung befolkning.

Det handler ikke bare om Alta, men også rollen som en drivaksel for hele regionen. Det må vi alle utnytte for å kunne hamle om med fraflyttingen. Det er slett ikke rosenrødt i Alta heller, ettersom det nok en gang er fødselstallene som gjør at Alta har vekst.

Om vi passerer 21.000 innbyggere, er vi nødt å ha med oss at mange av kommunene i vårt omland sliter. Spesielt Alta og Hammerfest må ta på seg storfrakken og helst jobbe sammen, selv om det finnes politiske interessemotsetninger.

Kommune-NM gir nok ikke et komplett bilde av kondisjonen til de ulike kommunene, men det er en kvantitativ rangering av næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi, statistikker som spesielt over tid kan gi nyttig innsikt. Ingen bør grave seg ned, men bruke tallene for de syv siste årene som et verktøy.

For Altas vedkommende er det opplagt at anstrengt kommuneøkonomi er en strukturell utfordring, som framfor alt politikerne må ta på alvor. Det faktum at man har klart å ta ned sykefraværet, tilsier at målrettet satsing fungerer.

Tromsø er naturlig nok høyest rangert i Troms og Finnmark med sin 16. plass, men Alta er nestbest i klassen med en solid 46. plass. NHO-direktør Målfrid Baik har nok rett i at Alta har enda større potensial, for eksempel en plass blant de 20 første på den nasjonale lista.

Blant annet kan vi vinne terreng hvis vi som universitetsby gjør en enda bedre jobb for å skaffe Alta og Finnmark mer kompetanse, kanskje ett av de viktigste områdene for å være godt skodd for framtida. Parallelt gjelder det at de unge fullfører utdanningen, eksempelvis fagbrev.

Kravene i arbeidslivet er skjerpet kolossalt – og den utviklingen vil i hvert fall ikke bremse opp.Alta har mange indikatorer på at attraktiviteten og tiltrekningskraften er betydelig, ikke minst på grunn av den store bredden i næringslivet og det faktum at pulsen er mer eller mindre ukuelig. Det ser vi eksempelvis innenfor IT-bransjen der nytenkningen er imponerende.

Når koronaen slipper taket, vil Altas produkter innenfor reiseliv slå ut i full blomst, og her mener vi Alta kan samarbeide tett med nabokommunene. Det er en vinn-vinn-situasjon.Punkt en i felleskatalogen bør være å skape trivsel og bolyst, på tvers av kommunegrensene. Vi kan øse av både attraksjoner, eksotisk natur og service. Hvis vi vil.