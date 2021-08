På tide å fjerne flaskehalsen

leder

I påvente av valg og reversering, kan det inntil videre være hensiktsmessig å tenke på Troms og Finnmark som en grenseløs, samferdselspolitisk helhet. Da er vi også tilbøyelig til å glede oss over at gravemaskinene starter sitt arbeid på Kvænangsfjellet denne uka. Det betyr ekstremt mye også for Finnmark.

Statssekretær John-Ragnar Aarset tok fredag turen til nordsiden av Kvænangsfjellet, for å markere at Nye veier og entreprenør LNS kommer igang med anleggsarbeidet, til en kostnadsramme på knapt to milliarder kroner.

I bransjen vil det sikkert diskuteres om tunnelene kunne startet lengre ned i lia for å spare vinterdrift, men vi tror absolutt alle ser hvor viktig det er å fjerne denne flaskehalsen på Europaveien. Samfunnsøkonomien er det ingen tvil om.

Fjellovergangen har vært ekstremt mye stengt, og værvarslet fra FNs klimapanel, tyder på at mer ekstremvær er i vinte. Omkjøringen via Finland er så drøy at dette hadde gitt helt ulevelige forhold for transportnæringa, spesielt når det handler om varer med datostempling, enten det skal den ene eller andre veien.

Utbedringen av Langfjordveien og E6 vest for Alta har i løpet av de siste tiårene gitt en ny hverdag, selv om man ikke automatisk blir kvitt skredfare. For innfartsåra til Finnmark er det alfa og omega at Kvænangsfjellet får tunneler, slik at forutsigbarheten blir en annen åtte måneder i året.

Nord-Troms bruker i stadig større grad Alta som et senter for både handel og aktiviteter. Det blir neppe mindre av at det kommer nye tilbud til byen. Altas omland har blitt merkbart større, men da må veiforbindelsen være stabil og Alta må levere på service og trivsel.

Nye veier har vært lynrask i arbeidet med Kvænangsfjellet og prisen virker overkommelig. Det har nok vært viktig for prioriteringen i Nasjonal transportplan.

Vi ser at det nå diskuteres i sør hvorvidt Nye veier tar vel mange raske svinger for å holde prisen ned. Det er en sunn debatt Nye veier må tåle – og en evaluering vil vise om effektiviseringen har sin pris.

Vi registrerer at det har vært god dialog med reindriftsnæringa, så er håpet at man også skuer til det faktum at mindre aktører lokalt eller regionalt kan få deler av parsellene, uten at det nødvendigvis forsinker prosjektene. Det klarte man på E6 vest for Alta, noe som betydde mye for kompetanse, verdiskaping og ringvirkninger for lokale maskinentreprenører.





Rolf Edmund Lund

ansvarlig redaktør