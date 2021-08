– Kjør debatt!

leder

Mediehuset Altaposten er allerede kommet godt i gang med dekningen av partienes galopperende kamp om stortingsmandat, både i form av løpende nyhetsdekning, meningsmålinger, leserinnlegg og streaming av debatter.

Denne uka innleder vi den tradisjonsrike partipresentasjonen, som vi håper er en nyttig gjennomgang av et stort spekter av temaer. Først ute er Senterpartiet, som har hatt et godt grep om velgerne i Finnmark de siste årene.

Vi har fortsatt tro på at velgerne er opptatt av å finne ut hva de ulike partiene prioriterer og nedprioriterer i sine programmer. Løfter og standpunkter må de regne med blir etterprøvd de neste fire årene.

I media er vi ofte opptatt av å synliggjøre forskjeller mellom de ulike alternativene, så kan det tenkes at vi av og til bruker vel mye Møllers tran for å avdekke logiske brister eller paradokser. Risikoen er stor for at noen føler seg urettferdig behandlet.

Det går imidlertid rett til kjernen av samfunnsoppdraget å bedrive kritisk journalistikk på hva beslutningstakerne ønsker å utrette, og aller helst stille de spørsmålene som er relevant for våre brukere og på den måten fremme demokratiske verdier.

Til gjengjeld bør kritikk være saklig og begrunnet, enten det er lederartikler eller kommentarfelt som får det til å koke. Vi bør i det minste være takknemlige for at noen påtar seg oppgaven med å drive med politikk på vegne fellesskapet, så ligger det i sakens natur at uenighet ligger i bunnen for ordskiftet.

I mente må vi ha med oss at de politiske partiene har sine kalkulerte strategier for å vinne oppslutning. Med seg har de en bråte med rådgivere og politiske sminkører som bruker sine knep.

Kunsten kan være å finne partiet og holdningene der man føler seg mest hjemme. Kanskje kjernesaker som miljø, helse, skole, samferdsel og næring gir en pekepinn på hva som appellerer.

Det er mange lister som stiller til valg og vi kan ikke rekke over alle, så allerede der gjøres det prioriteringer. Målet er likevel å bidra med kunnskap og bredde, i tillegg til at vi også reflekterer den løpende ordskiftet sametingsvalget. Vi har et mangfold som er verdt å være stolt av – og her er det spesielt viktig at vi har samiske medier som følger valgkampen tett.

Vi håper presentasjonen kan være en guide for brukere og velgere, i tillegg til at vi streamer en rekke debatter i ukene som kommer. Der kommer man tett på toppkandidatene. Videre har Altaposten en ambisjon om å være meningsbærende på leder- og kommentarplass, så håper vi at dekningen gir rom for engasjement og demokratisk mangfold.