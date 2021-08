Rødgrønn bølge før innspurten

leder

En god måned før valgdagen gjør Arbeiderpartiet og Senterpartiet rent bord og rasker med seg de fire distriktsmandatene i Finnmark valgkrets. Hvis SV eller Rødt slumper til med å sikre utjevningsmandatet, blir det storeslem.

Kantars måling for NRK viser at Ap styrker seg i Finnmark etter en tung tid, samtidig som Sp holder stand på imponerende nivå. Innspurten gjenstår, men det kan ikke herske tvil om at finnmarksvelgerne ønsker et skifte, som inkluderer alt fra reversering av sammenslåingen av Troms og Finnmark til en helt annen distriktsprofil.

Vedums våte drøm om å styre sammen med Ap uten SV’s klamme tilstedeværelse hadde vært innenfor rekkevidde, hvis vi legger finnmarstalkene til grunn. Inkluderer vi tallene til SV, Rødt og MDG, ligger det an til litt av en blåmandag for dagens posisjon 13. september.

Et styringsparti som Ap er ikke i nærheten av å inkludere Rødt og MDG i sine planer, mens SV betyr et slags korrektiv til Sp’s fanesaker. Under alle omstendigheter gjelder det å stå ut løpet, selv om målingene er lovende.Både Høyre og Frp ligger an til pluss/minus ti prosent, et resultat som viser at det trengs en solid langspurt for å ta direktemandat. Alternativet er tilfeldighetens spill og kamp om et utjevningsmandat med partier som beiter rundt sperregrensen.

Det er mye styringsslitasje ute og går, både for Høyre, Venstre og KrF. At Frp forlot regjeringen gir neppe nok avstand til det bestående. Vi tror verken Bengt Rune Strifeldt eller Vetle Langedahl får særlig drahjelp fra rikspolitikerne – og selv de mest ekstreme stunt fra Sylvi Listhaug ser ikke ut til å være effektiv velgeragn i dagens tidsånd.

Stortingsrepresentant Strifeldt har vært opptatt av geografisk bredde i sin tilnærming til stortingsvalget, vel vitende om at han er ombudsmann for hele valgdistriktet. Det forhindrer ikke at hans kjernevelgere befinner seg i egen kommune – og her kan den nye lista til Pasientfokus skape avgjørende lekkasje for partiet. Som flere har kommentert, kan dette være en kjærkommen håndsrekning til andrekandidater som Marianne Sivertsen Næss og Nancy Porsanger Anti.

Pasientfokus vil også ha behov for en sluttspurt av typen Karstein Warholm, hvis Norstat-målingen reflekterer situasjonen. Andre-posten er på rundt åtte prosent i målingen, og den deler de med en rekke andre lister.

Så må det tilføyes at sommeren knapt nok er gnidd ut av øynene på både velgere og politikere. Valgkampen er nettopp kommet i gang og mye kan skje på oppløpssiden.

Det er likevel viktigere enn noensinne at politikerne kommer raskt ut av startblokka, med tanke på at stadig flere forhåndsstemmer og dermed har tatt sin beslutning før siste ord er sagt i paneldebattene.