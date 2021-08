– Her trengs det full opprydding

leder

Når 15.000 liter klor spyles ut i en nasjonal laksefjord er det prekært at Grieg Seafood gjør det som står i deres makt for å rydde opp.

Da tenker vi ikke utelukkende på at over 400 tonn oppdrettsfisk skal fjernes og destrueres, men også at man kartlegger konsekvensene, finner årsaken og sørger for samfunnets informasjonsbehov blir dekket.

En så alvorlig tabbe har betydning for både børsverdi og omdømme, så da må forventningen være full åpenhet og transparent faktainnhenting. Bare på den måten kan man gjenopprette tilliten og troverdigheten som trengs for å ha et slakteri så nært munningen av Altaelva.

Den såkalte forbudssonen i Altafjorden er basert på skjør tillit etter mange år med utfordringer i oppdrettsnæringa, fra rømming og sykdom til luseplage. At det kan skje feil skjønner alle, men desto viktigere er det at informasjon og læringskurve tas på alvor. I «gamle dager» kunne det ta både tre og fire dager før en rømning ble bekjentgjort, så vi er heldigvis ikke der.

Klor løses fort opp og skaden skal derfor være lokal, men vi tror det er viktig å ha for seg at worst case kunne dreid seg om noe mer enn selve dyrevelferds-tragedien. Klorgasser midt i den hektiske slaktetida kunne vært ekstremt alvorlig, så her er det viktig at både etterforskning og kartlegging utføres med størst alvor. Det er ikke rom for bagatellisering.

Politiet bør ikke trenge en anmeldelse for å være fremoverlent i en slik type sak. Tett oppfølging hører med, slik at fakta blir verifisert.

Kartleggingen av konsekvensene gjøres av fagfolk og tilsyn, så vi forventer at svarene er tydelige og tilgjengelige når de kommer.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør