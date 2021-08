– Oase for trivsel 

leder

Alta kommune har prioritert å lage et offentlig uterom som vi alle kan være stolte av. Ingenting er bedre enn at private gårdeiere, veiforvaltere og andre supplerer med velstelte hager og fellesarealer.

Planmessig produksjon av flere titalls tusen planter på Øyra blir synlig når Anna Utkilen & Co. fordeler 17.000 sommerplanter i Alta sentrum og langs ferdselsårer. For hvert år kan det virke som om det blir mer og mer forseggjort.

Debatten ble løftet i mange år, ikke minst av sentrumsbeboer Børre Berg som etterlyste handling. Uten debatt har det meste en tendens til å forvitre, så vi tror det er viktig med engasjerte innbyggere som ser hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til dette Forskjellen på visuell trivsel og visuell støy kan være ekstremt stor – og prislappen er ikke nødvendigvis avskrekkende.

Vi merker oss at turister og gjester i Alta kommenterer hvor fint det har blitt i Alta sentrum, men vi tror dette betyr aller mest for de som til daglig ferdes i Alta og omegn. Det gir trivsel og stolthet.

Ideen med en sentrumsguppe er veldig god og det er bonus at ungdom i sommerjobb bidrar. De sørger for at det er ryddig og pent i Alta etter at folk, måker og vær og vind – i tillegg til søppelbøttene er tomme i møtet med den ny dag.

Så er det helt rett at det finnes en randsone i sentrumsområdet som ikke alltid er ryddet og shinet, så forbedringspotensial vil det alltid være. Her kan vi alle bidra etterhvert som snøen forsvinner og avdekker at det ikke bare er fasaden som er poenget.

Et annet og tiltakende problem i grønne Alta, er den kolossale gjengroingen som blir mer og mer merkbar, spesielt når veksten tiltar i juli og august.

Akkurat nå vil tre og skog skjule hus og hager mange steder, så det er sannsynligvis behov for en plan for å frisere fellesarealer. Det kan nok være behov for koordinering, men det kan like gjerne være en oppgave for borettslag, nabolag og bygdelag.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør