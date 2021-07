Når pampene blir avkledd

leder

De fleste av oss slutter oss entusiastisk til idrettens verdigrunnlag og de mange sunne idealer som følger med rettferdig kappestrid. Det olympiske charter består også av velvalgte honnørord som passer inn når OL-ilden lyser opp i disse dager og forventningsfulle utøvere toger inn på stadion.

Så hender det ikke så rent sjelden at den nakne sannhet innhenter både pampene og oss naive TV-seere etter hvert som det avsløres både doping, korrupsjon og det som verre er, både før, under og etter arrangementene.

Den rene skjære idioti inntreffer også med jevne mellom, men man trenger ikke være OL-pamp eller ha shoppet verdens beste fotballklubber for å bli avkledd på høylys dag. Det holder å være minipamp i Det europeiske håndballforbundet (EHF) og befinne seg hinsides langt inn i en boble av ja-folk.

Hvordan kan man ellers komme opp med følgende regel for EM-spillerne i sandhåndball:

«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene».

Det norske landslaget var frekke nok til å avslutte mesterskapet med shorts og fikk en felles bot på 1500 euro. Den nyheten gikk naturligvis viralt, som om det var en smakløs metoo-praksis som var avdekket.

Når presumptivt oppegående styremedlemmer i forbundet uten betenkeligheter lager et diskriminerende stutum-regelverk og blir utledd verden rundt, skulle man kanskje tro at de gjemte seg i hornet på veggen, men her skriver de altså ut bøter til norske spillere.

Vi bør kanskje ikke la oss overraske og har naturligvis ikke glemt pampene som nektet Anette Sagen å hoppe på ski i store og skumle bakker, som om de samme pampene var samfunnsverger og bekymrede besteforeldre for all verdens kvinner.

I alle tilfeller synes vi det er på grensen til utrolig at de ikke våkner opp om natta av en lys idé, at det i det herrens år 2021 er på tide å forholde seg til virkeligheten rundt seg, nemlig likeverd og like muligheter. For eksempel når det gjelder kjønn. Hvis det er grådighet knyttet til tv-inntekter som er årsaken, får tv-selskapet våkne i tide.

De må ha med seg at idrettsutøvere er inspirasjonskilder og rollemodeller, levende reklameplakater for sin egen idrett, for barn og foreldre. Hvem i all verden vil sende en håpefull datter til sandstranda for å spille håndball på slike vilkår? Vi må forvente at idrettens idealer følges opp, også av de som sitter i styrerommene.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør