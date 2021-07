– De lokale stemmene

leder

Lokalradioen GLR i Kautokeino markerer i år 30-årsjubileum og benyttet i helga anledningen til en feiring for både inviterte gjester og folk flest.

En kulturell gave egnet seg godt etter lang tid med sosial stillstand på grunn av den ufrivillige korona-pausen. I en slik tid er nettopp det lokale og det nære viktig for folk, for eksempel kjente radiostemmer som tar for seg lokale nyheter, underholdning og debatter.

Tiden har vist at lokalradioene i eksempelvis Nordkapp, Alta og Kautokeino har vært slitesterke gjennom mange tiår, selv om det slett ikke har vært noen dans på roser å sikre seg bærekraftig økonomi.

Bingo har vært redningsplanken, en aktivitet som også har vist seg å være samlende. I august 1991 var det en gjeng med iherdige ildsjeler som sveivet i gang GLR og skapte et lokalt møtested som har betydd mye for mange, som supplement og konkurrent til NRK Sapmi og andre medier. Det er en berikelse med et differensiert nyhetsbilde, den siste perioden med offensive Nils Martin Kristensen som tilpasningsdyktig redaktør. Rundt seg har han det vi vi må kalle ekte entusiaster.

Det folkelige engasjementet på grasrota og idealismen har vært selve drivkraften for mange etableringer. Sånn var det også seks år tidligere da Radio Alta ble etablert som stiftelse med syv eiergrupper. Det ga bredde og kreativitet i startfasen, selv om det etter hvert ble naturlig å profesjonalisere driften tilsluttet Mediehuset Altaposten. I dag har Radio Alta pallplass i oppslutning blant 150 kanaler her til lands.

Vi er imponert over at jubilanten GLR og Radio Nordkapp har klart å holde hodet over vann, på egen kjøl og med evne til å finne løsninger, selv i de tyngste faser av driften. Vi tror det handler om både viljen til endring og det folkelige engasjementet for en lokalradio som var avgjørende i begynnelsen.

På den måten klarer jubilanten GLR å være en stødig og stabil stemme i et samisk kjerneområde. Vi tror det er et viktig rom å fylle i en oppjaget verden.

Det er viktig at myndighetene bidrar til å opprettholde de nære medietilbudene, blant annet gjennom gode rammebetingelser, for eksempel muligheten til å sende på FM så lenge det er relevant.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør