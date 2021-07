– Fornuftig partnerskap

leder

Etter at Alta fikk nei til kommunesammenslåing fra både Loppa og Kvænangen, har partnerskapet bare blitt sterkere og sterkere.

I likhet med Kautokeino er dette naboer som betyr svært mye for Alta, både rent faktisk og historisk. Det er nære forbindelser og sterke relasjoner som trumfer det meste av skilting, enten det nå er kommune- eller fylkesgrenser som har laget kunstige skiller.

For små og sårbare kommuner er det er en dyd av nødvendighet med samarbeid med større naboer, ikke minst av hensyn til tjenestene som skal sørge for at de aller mest utsatte får hjelp der og da.

Det er ikke noe prestisjenederlag å få hjelp fra sterkere fagmiljøer, spesielt når egen tjeneste blir rammet av fraflytting. Myndighetene må nødvendigvis stille krav til kommunale tjenester.

Ett eksempel er barnevernstjenesten, der Kvænangen kommune får nødvendig faglig ryggdekning for å møte noen av de aller viktigste oppgavene. Det gir naturligvis en helt ny situasjon for små kommuner og faren er naturligvis til stede for en opplevelse av overkjøring, men da gjelder det å se barna først. Det innebærer ydmyhet fra både storebror og lillesøster i et kommunalt samarbeid.

Det er mulig å danne felles kommunale foretak, men vi ser at et formelt samarbeid gir en mer sober tilnærming. Det betyr mye for en liten kommune å ha tilstedeværelse lengst mulig – og det kan man i større grad enn tidligere få til på grunn av digitale løsninger.

Videre handler det om basale tjenester som gir større muskler i fellesskap, som helse- og omsorgstjenester og brannberedskap. Fredag kunne Altaposten fortelle at Alta og Loppa har inngått vertskommune-samarbeid for brannkorpsene. Loppas brannvesen har i mange år deltatt på de samme øvelsene, og kunnskapen og forståelsen om hverandre styrker beredskapen.

Vi prater samme språk i Alta og Loppa, men forutsetningene kan være forskjellige. Å dele ansvar og forpliktelser er den andre siden av saken – og felles brannsjef med erfaring fra en liten kommune er slett ingen ulempe. Målsettingen må være å utvikle en profesjonalitet som gjør at reaksjonstid og gjennomføring fungerer optimalt. Det samme utgangspunkter har Alta brannvesen hatt i sitt arbeid med både redningsdykkere og røykdykkere i en rekke kommuner, gjennom mange år.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør