– Fullstendig uten magemål

leder

Det er mulig vi er naive kronidioter her på berget, men krisen som har hjemsøkt en hel verden har fordret helt ekstraordinære tiltak for både folk og næringsliv. En tillitsbrist i en slik situasjon er direkte opprørende, kanskje spesielt når darwinismen pleier å styre hvem som overlever krisene som oppstår.

De fleste har vært på tilbudssiden for å berge det som før pandemien var velfungerende flyselskaper og helt nødvendig infrastruktur. Det er også årsaken til at ideen om redningspakker til selskaper som SAS og Norwegian fikk gehør hos både politikere og folk flest. Da er det uhørt at toppledelsen i Norwegian stikker av med bonuser på 20-30 millioner kroner fra et kriserammet selskap.

Det er ikke bare umusikalsk, det er tonedøvt at bedriftsledere og beslutningstakere i selskapene kan befinne seg så til de grader inne i et parallelt univers når det kommer til etisk refleksjon. Om de har brutt reglene for lånegarantiordningen er naturligvis viktig å avklare, men tillit og omdømme handler om noe langt mer enn de formuleringene som ble satt på papiret. Selv om det formelt sett er aksjonærene som betaler bonusene, er det ikke uvesentlig hvordan de er realisert.

Næringsminister Iselin Nybø nedla i fjor forbud mot bonusutbetalinger i Norwegian for å bidra med et statsgarantert lån – og husker vi ikke helt feil ble politikerne betraktet som smålige for at de ikke brukte hardere lut for å trygge flyselskapene. Noen måneder etter at frister og forpliktelser er et tilbakelagt stadium, blir det altså avdekket at rause bonuser er avtalt for å unngå at kapteinene forlater skuta i krisen.

De som har stått i det fortjener naturligvis både god avlønning og respekt, uansett bransje, men at toppledere beriker seg i en unntakstilstand tyder på at refleksene er bedøvet av lederlønninger ute av proporsjoner.

Det er de samme lederne som har brukt all kløkt på selge inn pakker som på kort sikt kan berge selskapet – og Norge er blant de landene som har forutsetninger for å bidra. Tillitsbruddet overfor myndighetene er en side av saken, men det er naturligvis ikke gangbart blant folk flest å få denne i fleisen på vei ut av vaksinekøen og på veien mot det vi alle håper er en normal hverdag.

I denne normale hverdagen er det presserende at man tar en grundig gjennomgang av de ulike krisepakkene, for å se hvordan fellesskapets midler er anvendt i denne perioden. Det må sikre at ordningene er både treffsikre og har de juridiske og etiske standarder vi alle forventer.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør