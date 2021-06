Utdeling av smuler til øredøvende taushet

leder

Mandag denne uka ferdigbehandlet Stortingets transportkomite Nasjonal Transportplan (NTP) for tidsrommet 2022-2033. Planen omfatter de store linjene i nasjonens prioriteringer av vei, bane, flyplass og havner de neste 12 år. For Finnmark handler det om smuler...

Det mest skremmende er at nedprioriteringen av Finnmark skjer til øredøvende taushet – med ett unntak: Frp og stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Av de 1205 milliardene vil Finnmark få tre milliarder. Altså en andel på knappe 0,25 prosent av den totale NTP-rammen de neste 12 årene.

I de tre milliardene ligger allerede prosjekter som er vedtatt, og noen igangsatt, som Skarvbergtunnelen, Gamvik og Kamøyvær fiskerihavner. I realiteten senkes dermed Finnmarks andel fra 0,25 prosent mot nullpunktet.

Velgerne forventer at de som tar plass på finnmarksbenken på Stortinget er aktive pådrivere for at også den nordlige delen av Norge skal ha sin plass i den nasjonale politikken. Hvor har Arbeiderpartiets Runar Sjåstad og Ingalill Olsen vært som pådrivere og arkitekter for viktige finnmarksprosjektne? Hvilke ambisjoner har de påpekt overfor egen fraksjon i transportkomiteen?

Spørsmålet blir: Har distriktenes forsvarerer Geir Iversen i Sp bidratt med noe for å presse Finnmark fram i køen av lokalsamfunn som vil ha sine prosjekter prioritert? Marianne Haukland i statsministerpartiet bør ha gode kontakter inn regjeringen, men partiet hun representerer sluttet seg ikke til merknaden om at Kløfta og Eiby-traseen skal igangsettes allerede i 2022.

Et prosjekt som har ligget detaljplanlagt og klart til utbygging i seks år? Hva har respektive fylkespartier og kommunepartier foretatt seg? Har de bidratt med krav og innspill, utenom Nordområdemeldingen som i motsetning til NTP er ønsker og drømmer?

Til sitt forsvar hevdes det gjerne at alle har jobbet hardt for Finnmark, i det stille. Den eneste strategien som de mener gir resultater. Det oppleves som et forsøk å bortforklare at Finnmark knapt sitter igjen med noe av de totale ressursene som skal brukes på samferdsel de neste 12 år.

I stedet for å debattere prioriteringer, har vi fått en debatt om Nord-Norge-banen som uansett bremser ned i Tromsø. Resultatene taler for seg; mangel på engasjement og ambisjoner gjør at Finnmark kun har 0,2, i beste fall 0,25 prosent, av den totale ressursbruken på samferdsel de neste 12 år.

De rød-grønne mener angrep er det beste forsvar. Derfor er stort sett eneste reaksjon et angrep på Frp og finnmarksrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Det hevdes at Strifeldt driver med populisme når han har fått sitt parti til å løfte fram finnmarksprosjekter. Hans forsøk på å øke Finnmarks andel av totale prioriteringer til 0,5 prosent av de 1205 milliardene, er altså en overbudspolitikk. Det er ikke til å forstå, og lang mindre til å tro at seriøse finnmarkspolitikere velger å angripe den som har løftet Finnmark fram i debatten.

Det tynne argumentet er at Strifeldt ikke prioriterte finnmarksprosjektene da partiet satt i regjering. Det får Frp selv svare på, men vi er altså opptatt av hva de øvrige stortingsrepresentantene selv legger inn av innsats for å tvinge opp den kvarte prosenten ment for Finnmark med en lang kystlinje og betydelige behov for styrket infrastruktur. Vi er spente på om de er kapabel til å gjøre noe i posisjon.

På vegne av media er det også grunn til selvkritikk. Vår unnlatelsessynd er å ikke synliggjøre mulighetene aktivt nok og skape debatt rundt planen i en tidlig fase. Det fortjener kun en karakteristikk: Pinlig.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør