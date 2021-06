Bygget for framtiden

leder

Denne uka ble spenningen utløst. Alta omsorgssenter ble kåret til årets helsebygg for sin estetikk og funksjonalitet. Nå krysser vi fingrene for at brukerne får et bygg som fremhever helse og bolyst, samtidig som byggherren Alta kommune får ut den effekten de har ønsket seg.

Vi er for vår del svært imponert av senteret som er bygget i massivt tre og har blitt noe helt annet enn en uformelig kloss, eller koloss. I løpet av noen år har arbeidsmaurene til Peab Bjørn og underleverandørene holdt høyt tempo – og til den offisielle åpningen i høst regner vi med at at det meste skal være på stell, inkludert uteområdene. Dette blir definitivt et signalbygg for både entreprenør, arkitekt, byggherre og altasamfunnet som sådan.

Bygget koster nærmere milliarden, men for Alta kommune ble prislappen på det halve. Det er en god deal, for å si det forsiktig. Samtidig blir det prestisje å levere en godt og effektivt omsorgssenter for våre eldre, spesielt når man nå mer eller mindre satser på ett kort. Mange av de kjente og kjære sykehjemmene har blitt historie.

For våre politikerne er det derfor preserende at stordriftsfordelene slår ut i drifta, slik at det er mulig å omfordele midler til andre basale formål. Akkurat nå kjører kommunen en luksusbil det ikke er grunnlag for å forsvare økonomisk – og da må omstillingen bli mer enn prat. Omsorgssenteret kan ikke bare bli årets helsebygg, men må også være teknologiske og driftsmessig framtidsrettet, slik vi har inntrykk av at det blir. Aller viktigst; senteret må fungere for de eldre.

Et så enormt byggverk vil måtte innkjøres, og da må man ikke ramle i skyttergrava om pårørende og media setter fokus på alt fra dører til bemanning og parkering. Det ligger i sakens natur at kommunale satsinger for fellesskapet gås etter i sømmene, noe vi mener bidrar til skjerping hos absolutt alle.

Så er det lov å være stolt når Alta omsorgssenter blir årets helsebygg, med en begrunnelse som varmer godt for de involverte. Det er en inspirasjon for framtidig drift, så regner vi med at høstens offisielle åpning blir den festen lokalsamfunnet fortjener. Vi tror dette er framtidsrettet satsing, til det beste for alle.