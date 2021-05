Kravet om samisk språk

leder

NRK Sàpmi gjennomførte tidligere i mai en spørreundersøkelse blant toppkandidatene til sametingsvalget, der syv av ti svarte nei på spørsmålet om sametingspresidenten må kunne snakke samisk.

Det er forsåvidt ingen ny debatt. Da tidligere Ap-politiker Vibeke Larsen holdt sin nyttårstale ved inngangen til 2017 på norsk, ble det en sår debatt. Der mente noen at en tale på norsk var betenkelig, mens andre følte det som en trøst etter å ha blitt fratatt språket på grunn av fornorskingen.

I underkonteksten ligger det også en viss form for geografisk skille, der mange i samiske kjerneområder har fått språket inn med morsmelka, mens mange sjøsamer føler at en bærebjelke i egen identitet ble borte i løpet av oppveksten.

Vi tror det er viktig at et nasjonalt, samisk parlament er mer opptatt av inkludering enn ekskludering, fra kriteriene for samemanntallet blir tømret ut, til selve utøvelsen av politikken.

Hvis man ønsker mangfold i den politiske hverdagen, blir det etter vår mening inkonsekvent å stille krav om at presidenten må kunne plettfritt samisk. Det er fullt mulig å fortjene tillit som samisk president, selv om kunnskapen ikke ble utviklet gjennom oppveksten, eller at veien blir lettere på grunn at et velutrustet språkøre.

All ære til politikere som Aili Keskitalo og Silje Muotka som har lært seg språket i voksen alder og dermed har en ekstra ballast med seg i det politiske ordskiftet, men utdeling av samiske mangellapper er ikke veien å gå for å styrke det samiske språket.

I Alta og mange andre steder har det vært en tydelig og positiv vitalisering av det samiske, side om side med det kvenske. Det er ingen motsetninger.

Vi tror flere ønsker mer kunnskap om både samisk språk, kultur og næring. Da bør man inviteres inn i varmen, ikke sendes ut i kulden. Dette er tankegodset som gjør at både samiskspråklige Avvir og norskspråklige Sagat får offentlig støtte, en slags anerkjennelse av at mange ikke behersker hjertespråket, men har med seg sterke følelser og identitet når de vil forstå det samiske nyhetsbildet.

Det betyr ikke at man tar lett på språket, men kanskje har en ambisjon om å utvide registeret innenfor samisk kompetanse. Det betyr for eksempel at man tilegner seg mer kunnskap om reindriftsnæringa, uten at man en utøver. Vi tror samisk språk har bedre vilkår hvis det finnes en genuin følelse av tilhørighet, at barn og barnebarn av de som tapte språket fanger interesse for sine røtter.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør