Frisk satsing i Loppa

leder

Det har vært tøffe debatter og trefninger i Loppa-politikken de siste årene, men kanskje kreativitet, nytenkning og uredd holdning unnfanges i nettopp blåsten. Befolkningstallet i Loppa har falt som et blylodd de siste årene, i tråd med det meste av spådommer om sentralisering og forgubbing.

Unge mennesker løfter blikket og ser mot byene over hele verden, men det betyr ikke at det er tid for å sitte stille og la det skje. Det er fullt mulig å by på seg selv og utnytte egne fortrinn, både når det gjelder råstoffer, arbeidsplasser, rekruttering av kompetanse og bolyst i en spennende region som Loppa og Hasvik.

I torsdagens kommunestyremøte kunne politikerne glede seg over SSB-statistikken. Tre barnefødsler i første kvartal er nyheter som gir inspirasjon, vel vitende om at fødselstallene ikke kan periodiseres som et budsjett. Sagt med mer folkelige ord: Loppa kan ikke regne med tre nye smårollinger i hvert kvartal framover.

Det må jobbes kontinuerlig for gjødsle vekstvilkårene.Altaposten har brakt flere nyheter som viser at politikk og næringssatsing kan gå hånd i hånd, uten å sutte på labben hver gang noe skal gjøres:

– Uavhengig av den betente debatten om krisefondet for reiselivet; Loppa kommune skal ha honnør for den offensive holdningen til en næring som kan bli ekstremt viktig i framtiden.

– Satsing på havbruk legges merke til, for eksempel når Havbruksfondet gir avkastning. Nylig kunne vi fortelle om den modige satsingen til selskapet Brisk og investeringene i dragsuget.

– Fiskeriene må ikke glemmes, enten det er å hjelpe unge gründere som trenger båt og kvoter, eller fiskebrukene i Bergsfjord og Øksfjord som trenger gode rammebetingelser. Det finnes ikke et mer oppløftende syn enn ungdom som skjærer hau og tunger.

– Leger og sykepleiere må man faktisk ha, selv om det koster med nordsjø-turnuser. Rekrutteringen av tre leger og sykepleiere med feite insentiver er på grensen til dristig, men helt nødvendig. Ikke nok med det; en ny legeskyssbåt med alle fasiliteter skaper trygghet.

– Å fri til barnefamilier er slett ikke dumt, for eksempel gjennom prising av barnehageplasser og SFO, slik Loppa har gjort. Det betyr noe.

– Interkommunalt samarbeid med storebror Alta sikrer gode tjenester for de som trenger det mest.

Å skape attraktive arbeidsplasser er jobb nummer 1. Det er flott å bli beruset over nye aktører, men glem for alt i verden ikke de som har vært der hele veien, enten det er Flåten, Vestre eller andre som står han av.Politikere og næringsliv gjør klokt i å jobbe sammen for nødvendig infrastruktur, som ferger, båtruter og ruter som korresponderer. Selv om Altapostens redaktør eller andre måtte mene at direkterute til Langnes fra Hasvik er framtidsrettet, må lokale politikere og næringsliv jobbe for det de mener er fornuftig.

Sist, men ikke minst handler det om trivsel og samhold, arenaer for alle. De nye kro-gründerne i Øksfjord treffer blink med sitt mantra i dagens avis: Vi må selv ta tak og skape det samfunnet vi vil bo i.