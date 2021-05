Stemningsskiftet i Alta

leder

Er felles skilt på tjenestebiler det eneste innbyggerne har merket av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner?

For vanlige brukere er det neppe merkbart, med all respekt for skilting og de eventuelle funksjonsfordelinger som er gjennomført mellom Tromsø og Vadsø.

Mesteparten av kontakten skjer digitalt eller på telefon, i tillegg til at sjansen for reversering sannsynligvis har druknet hele systemet i sirup. Å være verken det ene eller det andre er kanskje det mest skadelige for regionen, som allerede er skjør.

Det handler imidlertid vel så mye om følelser og politikk, det vil si om man etter en sammenslåing fortsatt kan føle seg som finnmarking og om demokratiet som sådan lider tap av større avstand mellom folk og beslutningstakere.

I Alta har det vært et åpenbart stemningsskifte siden fylkeskommunens egen folkeavstemming. Det viser også målingen Infact har laget for Mediehuset Alta posten og NRK. I spørsmålet om reversering er det nesten halvt om halvt, mens hele fire av ti er åpen for å havne i Troms hvis det blir reversering. Det er ganske høyt tall, med tanke på at det bestående ofte kommer godt ut.

Dette skal Alta kommunestyre få utredet til junimøtet, men vi tror altaværingene med grense til Nord-Troms er langt mer pragmatisk enn resten av Finnmark, i den forstand at fylkesgrensa er visket ut, både faktisk og mentalt. Det ryr inn folk fra Nord-Troms til Alta i helgene og folk-til folk-samarbeidet er nok like utviklet som i Sør-Varanger.

For de som har uttrykt seg kritisk om Altas eventuelle alenegang som storebror, handler det om mangel på solidaritet. Det er innspill som krever forståelse og raushet, men samtidig handler dette om framtida og hvorvidt en fylkeskommune med 75.000 mennesker er bærekraftig i utviklingen av regionen.

Uten Alta-regionen vil et slikt prosjekt være lite klokt eller formålstjenlig, simpelthen fordi tjenestetilbudet for drøyt 50.00 mennesker er begrenset. Den mest innovative vekstpulsen vil være borte og det vil naturligvis også være en mulighet for at nabokommuner er med på reisen. Vi må heller ikke glemme at Alta i realiteten er en smeltedigel for Finnmark og en brems for fraflytting.

Faren er derfor stor for at befolkningstallet i nye Finnmark vil falle betydelig – og de som ivrer for å fjerne det regionale forvaltningsleddet fullstendig, vil få bedre og bedre argumenter.