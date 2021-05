– Ukameratslig slagmark

leder

Det er ikke godt å si hva SV ville utrette med sitt eget lille granskingsutvalg etter tumultene i finnmarksnominasjonen. Her finnes ikke svar på et eneste relevant spørsmål, og de som hadde trengt en solidarisk hånd, kastes under bussen.

Når det stormer som verst i det politiske liv, pleier en god, gammeldags granskingsrapport å fungere som selve livbøya for kare seg i land uten mediekorpset i dragsuget. Andre ganger fisker man i rørt vann, uten å lage en eneste konstruktiv bølge framover.

SV i Finnmark framstår som en slagmark, der eksempelvis Vadsø SV er ryddet for sentrale personer. Styremedlemmene har alle meldt seg ut i flokk og følge, etter at de på nært hold har sett hvilken behandling tillitsvalgte har fått, som nominasjonskomiteens leder Hanne Harila. Det er nesten skremmende.

Her er det ekstremt mange dyktige partipolitikere fra SV som må sitte desillusjonert tilbake. Redningen i øyeblikket er kanskje at SV sentralt kan bidra med litt medvind og at reverseringskampen gir uttelling. De som er igjen får å trøste seg med det nye mantraet: Nå går vi videre.

Med tanke på hva som ble avslørt gjennom meldinger og uttalelser forbindelse med nominasjonen, er det overtydelig for absolutt alle at Tommy Berg ble utsatt for en svertekampanje.

Sykehussaken ble brukt for alt den er verdt for å finne en alternativ kandidat. Først Johnny Ingebrigtsen lørdag ettermiddag, deretter Amy Brox Webber på oppløpssiden søndag. Det er ikke sikkert det er Berg som er problemet engang, men han kommer fra Alta.Antakeligvis skjedde det hele innenfor formelle rammer, men det er vel strengt tatt ikke der problemet ligger. SV’s verdier handler forhåndtligvis også om hvordan man oppfører seg mot hverandre, inkludert hvordan partitopper skal opptre i forbindelse med lokale stridigheter.

I så måte slås det opp åpne dører i rapporten: Det er gamle konflikter som herjer, nokså ukameratslige vil de fleste bekrefte. Men kanskje ikke uvanlig i den politiske hverdagen, tenker andre. Det er under alle omstendigheter usunt for omdømmet til politikken og SV i nord.Alta SV har vært spedalsk i mange, mange år fordi de jobber for spesialisthelsetilbud i hjembyen.

Finnmark SV og SV sentralt skal i det minste ha tilbakemelding på at de har vært konsistent, tydelig og varig opptatt av å unngå at helsetilbudet i Alta oppgraderes unødig.

Det er en liten prestasjon at eksempelvis Tommy Berg og Anita Håkegård Pedersen har stått på så lenge for partiet, med sentrale posisjoner både lokalt og regionalt.