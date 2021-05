Kreativitet på nasjonaldagen

leder

Det er naturligvis mulig å avlyse det meste og nøye seg med et kakestykke eller to, men 17. mai fortjener bedre enn som så. Selv i koronatider.

Da er det all grunn til å rose Alta kommune, anført av kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen & Co, for at de nok en gang velger å være kreative og fremoverlente på den viktige og symboltunge nasjonaldagen.

Det er ikke fritt for at vi har Covid-19 langt opp i vranghalsen etter ett år og vel så det med restriksjoner, stort sett nødvendige tiltak som fungerer som snubletråder på ulike typer sosial kontakt og opplevelser vi er godt vante med. For eksempel kulturelle inputs...

Da er det spesielt hyggelig at kommunen klarer å mobilisere gode krefter i Altas mangfoldige lag- og foreningsliv, ikke minst kulturlivet. Da kan det bli 100 pop opp-konserter der du minst venter det og en mobilisering av de sjeldne, enten det er korps, kor eller artister som sprer glede.

Er det noen som har hatt tvangstrøyene på det siste året, så er det nettopp kulturlivet. Vi blir stadig vekk forbauset over politikere som får seg til å mene at denne greinen av aktivitet blir tilgodesett med altfor mye støtte. Da kan de umulig være kjent med at kulturnæringer er blant de viktigste næringene i global kontekst og at vekstpotensialet er deretter.

Når situasjonen er slik den er, blir det en rekke spennende aktiviteter på 17. mai, som for eksempel en gjentakelse av kjøretøy-kortesjen fra i fjor, i tillegg til at den siste oppmykningen åpner for et visst kafeliv og etterlengtet sosialisering. Vi må huske at den bunadsbefengte familiefesten ikke inkluderer alle. Det kan være spesielt sårt å bli alene på dagen.

Vi synes det er forbilledlig at Alta kommune og mange andre kommuner setter sin prestisje i å skape smil og glede i byen akkurat denne dagen. Fortsatt er arven fra 1814 ekstremt viktig for oss alle. Under koronakrisen kan det tenkes at det er ekstra viktig å dvele ved de verdiene vi alle setter så høyt.

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør