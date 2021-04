Syndebukken er utpekt

leder

Finnmark Arbeiderparti fikk en kraftig tankevekker i Norstat-målingen til NRK før helga. Ikke nok med at de får rundjuling av rødgrønne venner i Senterpartiet; Egne tall er historisk lave og tilsier et kollektivt spenntak for å gjenvinne optimismen.

Drøyt 23 prosent er såpass lavt på fylkesnivå i Finnmark valgkrets, at det meste av steiner bør snus for å finne gode valgkampsaker. I stedet mener Finnmark Ap tydeligvis at steinene skal dryles i retning Alta Ap.

I morges hadde nemlig NRK Finnmark et intervju med Vadsø-ordfører Wenche Pedersen som tilsier at hun ikke kan beskyldes for å være tåkefyrste. Alta Ap og velgerne fikk klar tale til morrakaffen.

I stedet for selvransakelse, kan det se ut til at valgkamputvalget i Finnmark Ap rent instinktivt velger å rette skytset mot elefanten i rommet, det vil si partiets Alta-delegasjon som takket nei til å stå på lista.

Pedersen mente det var dobbeltmoralsk å jobbe for Arbeiderpartiets ve og vel, samtidig som man kjører et løp for egne saker, det vil si den evinnelige kampen for helsetilbudet i Alta.

At Finnmark Ap gjennom årene kunne hatt en egen strategi for å ta helsebekymringen til Altas befolkning på alvor, har ikke slått Wenche Pedersen & Co et sekund. Det fantes ikke fnugg av innrømmelse under det digitale fylkesårsmøtet og dermed støtet man fra seg partikolleger i Alta nok en gang.

Geir Knutsen fra Båtsfjord Ap gjorde et hederlig forsøk på å forklare Finnmark Ap at det var strategisk uklokt å møte Altas krav med sedvanlig arroganse, men det var en anmodning for døve ører.

Advarslene fra kollegene i Alta var også overtydelige, etter at lokalvalget ble et sant mareritt ved forrige korsvei. Da blir det paradoksalt at Alta Ap skal tildeles ansvaret for mageplasket på meningsmålingene, når de genuint jobber for det innbyggerne i hjembyen er mest opptatt av.

På toppen av det hele kan Finnmark Ap risikere at Alta og egne partikolleger velger bort Finnmark etter en reversering. Det viser at avstanden er enorm mellom lokale og regionale politikere – og slik har det vært en god stund. Illustrerende nok har Troms og Finnmark fylkeskommune vist en helt annen tilnærming til helsekravene.

Spørsmålet er om Finnmark Ap synes det er greit å ha Alta på en armlengdes avstand, helt til valget nærmer seg...

Rolf Edmund Lund/Ansvarlig redaktør