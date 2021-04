Hele Nord-Norge klar for togparty?

leder

Under helgas digitale landsmøte var Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre prisverdig opptatt av distriktene, ikke minst Nord-Norge.

Det er ikke særlig unaturlig. Selv om Senterpartiet har fått et par dårlige meningsmålinger, kan styrkeforholdet på rødgrønn side til en viss grad avgjøres av holmgang på den ytterste ø, der Ap i gamle dager hadde solid fotfeste med løfter om spredt bosetting.

Opp av hatten denne gangen kom Nord-Norge-banen. Etter mange års kamp var det på grensen til tårevått da prosjektet ble programfestet av Ap på lørdag.

Det betyr i det minste at maratonløpet går videre, selv om kostnadene er såpass omfattende, at mange nok føler at den vil modnes i skuffa en god stund før det blir realitetsbehandling. Selv med Gahr Støre som statsminister.

I Finnmark gleder vi oss over at blikket vendes nordover, men det er verdt å gjøre oppmerksom på at hele landet på ingen måter vil være en del av toglinja med denne utbyggingen.

Hvis Arbeiderpartiet gjør som planlagt ved å reversere sammenslåingen, vil Nord-Norgebanen være på behørig avstand fra fylket. For ikke å snakke om i antall mil og som en uaktuell arena for reise og godstransport. Derfor blir det litt merkelig at retorikken går på at Tog-Norge samles til ett rike og at debatten i realiteten avsluttes når jernbanen tøffer inn mot Nordens Paris. I stedet blir tog og Finnmark nærmest betraktet som et diffust prosjekt for Nordkalotten, der premissleverandøren er Finland.

Samtidig må vi i Finnmark være ytterst bevisste på at Nord-Norgebanen vil svelge unna samferdselspenger som en flomstor elv. Uavhengig av hvor langt fram i horisonten vi forventer toganløp, blir prosjektet ekstremt kostbart.

I Finnmark kan vi bli stående lenge og vel på perrongen før viktig infrastruktur realiseres, selv om nordområdene er aldri så fremtredende i festtalene. Det er en dimensjon finnmarkspolitikerne må ha med seg når de planlegger å fikse flaskehalser, havner, tunneler og veiprosjekter, som skal gjøre ressursrike Finnmark til en vinner.