– Hvordan stanse fraflyttingen?

leder

Statsminister Erna Solberg (H) måtte torsdag ta turen til Stortinget for å svare Senterpartiet på hvorfor det pågår massiv fraflytting fra landsdelen, underforstått at regjeringens reformer tømmer landsdelen for innbyggere.

Regjeringen må naturligvis ta ansvar for de grepene som blir tatt og ikke tatt for å styrke bosettingen både i Finnmark og landsdelen, men hvis verktøykassa kun skal bestå av subsidier, pakker og offentlige arbeidsplasser som forskyver endringsviljen, kan det tenkes at resepten i realiteten er en velprøvd reprise av smertelindring – og dermed en bjørnetjeneste.

Spørsmålet blir: Stemmer det at ungdommen flykter fra Finnmark på grunn av politireformen, økte kostnader for pendlere, færre domstoler, en daff nordområdemelding eller sammenslåingen av fylkesadministrasjonene i Troms og Finnmark? Det er det selvfølgelig lov å mene, men vi tror distriktene er hjemsøkt av en global trend som ikke er iverksatt av Erna Solberg. Både det sosialte, utdanning og attraktive arbeidsplasser gjør at unge mennesker søker til byene. I hele verden.

Finnmark må i en slik situasjon gjøre sitt ytterste for å være attraktiv, både for de unge som reiste og andre som ser en spennende region. Tiltakssonen har etter vår mening viktige incentiver, som lavere skatt og ikke minst nedskrivning av studielån, ideer som ingen av de etablerte partiene bør stjele fra Anders Aune. Det kan tenkes at det finnes andre tiltak som fungerer bedre, men vi er skeptiske til at Senterpartiet finner svaret i støvete politiske dokumenter og visjoner som ikke ble noe av, selv hos fylkespolitikerne som kun betjente Finnmark. Å ha klippefast tro på reversering i stedet for modernisering kan bli en skuffelse.

Finnmark må først og fremst skape attraktive arbeidsplasser, utvikle og selge verdens beste råstoffer, vinne kampen om kompetansen og bruke et fantastiske fylke som magnet for tilflytting. Natur, folk og kultur er våre åpenbare fortrinn – samtidig som vi tror det er riktig av Troms og Finnmark å utvikle mellomstore steder og byer som kan bremse fraflyttingen. Det gjør heller ingenting om vi skjønner hvor viktig og avgjørende det er og har vært med import av arbeidskraft fra utlandet.

Flere kommentatorer mener Senterpartiet har knekt koden og får betalt på meningsmålingene. Det stemmer. Trygve Slagsvold Vedum har to-tre populistiske regler om sentralisering, som appellerer til både følelser og den tiden da de fleste av oss var på «høyden». Det er dopamin for mimring og dyrkingen av vår felles historie. Det kommer til å generere masse stemmer til høsten. Spørsmålet er om Senterpartiets noe tilårskomne tidsmaskin knekker koden på de virkelige utfordringene, i en helt ny tid.